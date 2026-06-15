Ostatnia droga Gabrysi z Leśnej Podlaskiej. Została zamordowana przez chłopaka

Z bazyliki w Leśnej Podlaskiej wyniesiono białą trumnę z ciałem 16-letniej Gabrieli. Dziewczyna została brutalnie zamordowana przez 19-letniego partnera, Dominika F. Procesję prowadzono w słońcu za białym krzyżem, który ostatecznie spoczął na miejscowym cmentarzu.

Zaraz po tym, jak tłumy młodych ludzi odprowadziły nastolatkę, rozpoczęła się długa ulewa.

– Niebo nad nią płacze – mówiono.

Miejsce spoczynku nastolatki skierowane jest w stronę bazyliki. Stamtąd widać wyraźnie stare mury kościoła.

– Będzie się nią opiekować, już nic się nie stanie złego – starsza kobieta, która zapala znicz w niedzielne popołudnie mówi to głosem pewnym i spokojnym. Ale bardzo smutnym. - To nie mieści mi się w głowie. Nikomu się nie mieści, ale Ona się nią zaopiekuje. Nasza Pani Leśnieńska...

Wewnątrz sanktuarium można zobaczyć płaskorzeźbę Maryi przytulającej Jezusa. Podobny obraz, przedstawiający obejmującą dziecko matkę, znalazł się na pogrzebowej tabliczce otoczonej białymi kwiatami na grobie 16-latki. Zapisano tam również słowa informujące o tragicznej śmierci, choć to i tak nie oddaje koszmaru, jakiego dziewczyna doświadczyła przed końcem życia.

Gabrysia z Białej Podlaskiej była wzorową uczennicą. Miała marzenia

Rodzina zmarłej mieszka blisko, bo niespełna dwa kilometry od cmentarza w pobliskiej wsi. Sama Gabrysia od jakiegoś czasu przebywała w oddalonej o około 15 km Białej Podlaskiej, gdzie kontynuowała edukację. Po ukończeniu szkoły podstawowej wybrała zawodówkę i kierunek związany z ogrodnictwem. Dziewczyna osiągała świetne wyniki, reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym i dostała stypendium marszałkowskie.

– Jej tragiczna śmierć poruszyła całą społeczność szkolną. Gabrysia na zawsze pozostanie w naszej pamięci. W obliczu tej bolesnej straty składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym. W tych trudnych chwilach społeczność szkolna łączy się z Wami w smutku i modlitwie – żegnali ją przedstawiciele ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej.

Jej uroda z pewnością zwróciła uwagę starszego kolegi ze szkoły. Z Dominikiem spotkała się pierwszy raz pod koniec ubiegłego roku. Chłopak uczęszczał do klasy maturalnej, chociaż nie zdecydował się na napisanie egzaminów. Ich relacja bardzo szybko nabrała tempa.

– Zmieniła ją ta relacja, jakby świat stanął na głowie – wspomina koleżanka z podstawówki, która pamięta Gabrysię jako spokojną dziewczynę zaangażowaną w ruch oazowy.

Para pojawiła się razem na balu maturalnym i wkrótce podjęła decyzję o wspólnym mieszkaniu. Choć oficjalnie nastolatka wciąż przynależała do bursy, w praktyce przebywała u swojego chłopaka na ulicy Polnej.

– Nie traktował jej ostatnio dobrze. Myślę, że się narkotyzował – mówi jeden ze znajomych.

Zwłoki Gabrysi w Białej Podlaskiej. 19-letni chłopak aresztowany

Gdy z 16-latką urwał się kontakt na dwa dni, jej matka zgłosiła sprawę na policję. Funkcjonariusze szybko udali się pod adres wynajmowany przez Dominika F. w Białej Podlaskiej.

– W wyniku natychmiast podjętych, skrupulatnych czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze dotarli do mieszkania, gdzie ujawniono zwłoki małoletniej – przekazał prok. Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Śledczy uważają, że dziewczyna zmarła pomiędzy 2 a 3 czerwca. Prawdopodobną przyczyną zgonu są obrażenia od ostrego przedmiotu. Na jej klatce piersiowej i szyi odnaleziono wiele śladów po cięciach. Sprawca, rzekomo Dominik F., ukrył jej ciało pod pościelą i zbiegł do swojego rodzinnego domu niedaleko Radzynia Podlaskiego. Mundurowi zatrzymali go w nocy z 5 na 6 czerwca.

Zatrzymanemu 19-latkowi prokuratura postawiła zarzut dokonania zabójstwa. Młody mężczyzna, dotąd niekarany, złożył zeznania i przyznał się do popełnionej zbrodni.

Napis na wiązance pogrzebowej pożegnał 16-letnią Gabrysię

Rodzina przeżywa dramatyczną stratę - rodzice pożegnali dziecko, a rodzeństwo ukochaną siostrę. Nic nie przywróci życia dziewczynie. Wśród kwiatów przyniesionych na cmentarz znalazło się zdanie podsumowujące smutek uczestników ceremonii:

– Krótka była Twoja droga. Spoczywaj w pokoju. – Zbyt krótka – dodają w myślach ci, którzy przyszli pożegnać 16-latkę.