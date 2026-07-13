Są już wstępne wyniki rejestracji na studia na UMCS. Które kierunki najpopularniejsze?

"Zmiennicy" w Kraśniku

- To pozytywny sygnał i potwierdzenie, że oferta kształcenia UMCS odpowiada na oczekiwania kandydatów. Jeśli spojrzymy na liczbę rejestracji, największą popularnością cieszą się prawo i psychologia, które miały ponad 1700 zgłoszeń, a także kryminologia, gdzie zarejestrowało się niemal 1100 osób. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszyły się również anglistyka, finanse i rachunkowość, zarządzanie, ekonomia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Pod względem liczby kandydatów przypadających na jedno miejsce liderami są kryminologia i psychologia. Na kryminologii o jedno miejsce ubiega się blisko 16 osób, a na psychologii ponad 13. Świetnie przyjęte zostały także tegoroczne nowości. Na kierunkach biologia sportu oraz sztuczna inteligencja w mediach o jedno miejsce ubiega się średnio 6 osób - mówi Katarzyna Skałecka z Centrum Prasowego UMCS.

O tym, czy kandydaci na studia zostaną studentami UMCS dowiedzą się 16 lipca. Później będą mieli czas do 22 lipca na dostarczenie dokumentów. Kolejna lista osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca zostanie ogłoszona 23 lipca.

Do września trwa też rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia, a także na studia stacjonarne i niestacjonarna II stopnia.

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