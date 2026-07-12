Bracia uciekli z Polski i ukrywali się w Hiszpanii. Obaj trafili już za kratki

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, tzw. „Łowcy Głów”, we współpracy z Oficerem Łącznikowym Polskiej Policji w Hiszpanii ustalili miejsce pobytu dwóch poszukiwanych braci w wieku 32 i 35 lat. Mężczyźni ukrywali się na terenie Hiszpanii, prowadząc – jak przekazuje policja – „koczowniczy” tryb życia.

Młodszy z braci był poszukiwany dwoma listami gończymi. Został skazany na trzy lata więzienia za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Chodzi o obcowanie płciowe z osobą małoletnią poniżej 15. roku życia oraz udzielanie jej środków odurzających. W związku z ucieczką za granicę wydano za nim także Europejski Nakaz Aresztowania.

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Starszy, 35-letni brat był ścigany czterema listami gończymi. Odpowie za przestępstwa narkotykowe, udział w pobiciu i narażenie pokrzywdzonego na utratę życia oraz przestępstwa przeciwko wolności seksualnej wobec osoby małoletniej. Do odbycia ma czteroletnią karę pozbawienia wolności. W jego przypadku również wydano Europejski Nakaz Aresztowania.

- Na ich trop wpadli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie. To dzięki intensywnym, operacyjnym działaniom ustalono, że ukrywają się na ternie Hiszpanii. Ścisła współpraca z Oficerem Łącznikowym Polskiej Policji w Hiszpanii doprowadziła do ich zatrzymania, pomimo iż prowadzili oni „koczowniczy” tryb życia. W chwili ich zatrzymania w jednej z hiszpańskich miejscowości odnaleziono również małoletnią zaginioną, która przebywała w ich towarzystwie - informuje nadkomisarz Anna Kamola.

W ubiegłym tygodniu przeprowadzono ekstradycję obu mężczyzn do Polski. Po przekazaniu polskim służbom zostali osadzeni w areszcie śledczym, gdzie rozpoczną odbywanie zasądzonych kar.

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Kobiety poszukiwane przez lubelską policję. Zdjęcia: