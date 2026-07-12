Wybór imienia dla dziecka

Wybór imienia dla dziecka to jedna z pierwszych i najważniejszych decyzji, jakie podejmują przyszli rodzice. Jedni kierują się rodzinną tradycją, inni zwracają uwagę na znaczenie imienia, jego brzmienie lub aktualną popularność. Nie brakuje też osób, które szukają imion kojarzonych z pozytywnymi cechami, takimi jak odwaga, kreatywność czy właśnie mądrość. Które jednak konkretnie imiona kojarzone są z mądrością oraz inteligencją?

Posiadacze tych imion są wyjątkowo inteligentni

Czy imię może mieć związek z inteligencją? Nie ma naukowych dowodów na to, że samo imię wpływa na poziom IQ czy zdolności poznawcze. Mimo to od lat powstają zestawienia i ciekawostki językowe, które wskazują imiona kojarzone z mądrością, analitycznym myśleniem czy osiągnięciami wybitnych postaci. Poniżej przedstawiamy więc 10 imion, które kojarzą się z wysoką inteligencją.

Osoby o tych imionach są bardzo inteligentne [LISTA]

11

Jakie imiona dziś biją rekordy popularności?

Na przestrzeni lat trendy dotyczące nadawania imion znacząco się zmieniały. Niektóre z nich wracają do łask po wielu dekadach, inne zyskują popularność dzięki znanym postaciom, literaturze czy historii. Rodzice coraz częściej szukają jednak imion nie tylko ładnych i dobrze brzmiących, ale także takich, które mają ciekawe pochodzenie oraz wyjątkowe znaczenie.

To imię całkowicie wymiera na naszych oczach. Nikt nie nazwał tak dziecka od wielu lat

Co ciekawe, są też takie imiona, które od lat uchodzą za kontrowersyjne, a rodzice unikają ich jak ognia. Jednym z takich imion jest męskie imię Alfons, o którym więcej pisaliśmy tutaj: W Polsce wstyd mieć to imię! Dziś nikt nie chce nazywać tak chłopców.

Wymierające imiona. W PRL-u były hitami

Niektóre imiona, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu cieszyły się ogromną popularnością, dziś coraz rzadziej pojawiają się wśród nowo narodzonych dzieci. W czasach PRL-u były prawdziwymi hitami i często nadawano je kolejnym pokoleniom, jednak wraz ze zmianą trendów zaczęły stopniowo odchodzić w zapomnienie. Dziś kojarzą się wielu osobom z minioną epoką, choć część z nich wyróżnia się pięknym brzmieniem, ciekawą historią i może jeszcze kiedyś powrócić do łask. Do takich imiona należą m.in.:

Grażyna

Janusz

Mirosław

Wiesława

Ryszard

Zbigniew.