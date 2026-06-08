S19 na półmetku. W sierpniu nowe utrudnienia dla kierowców

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- Zaawansowanie prac szacujemy na 55 procent. Przekroczyliśmy półmetek budowy. Co my tutaj budujemy? Droga ekspresowa 23 km, dwie jezdnie, cztery pasy, rezerwa pod trzeci pas. 29 obiektów inżynierskich: mosty, wiadukty, 6 przejść dla dużych i średnich zwierząt, 3 kładki dla pieszych. Samych dróg dodatkowych mamy około 49 km. Prace idą sprawnie - mówi Janusz Pachla, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA.

Na placu budowy drogi S19 pomiędzy Lubartowem, a Lublinem pracuje ponad 200 sztuk ciężkiego sprzętu i ponad 500 osób.

- Najbliższe utrudnienia będą w sierpniu. Wprowadzimy organizację ruchu zamienną. Przeniesiemy ruch z drogi krajowej nr 19 na bypass, który zostanie wykonany między nasypem kolejowym a korpusem istniejącej drogi 19 w Czecierzynie, naprzeciwko szkoły. W tym miejscu będzie wyburzany istniejący most - mówi Piotr Mazur, kierownik budowy.

Inwestycja ma być gotowa w połowie 2028 roku. Być może wcześniej droga będzie oddawana do użytku odcinkami.

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