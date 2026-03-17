Rusza kampania odnowieniowa lasów. Będą sadzić drzewa, tam gdzie je wcześniej wycięli

- Sadzimy las, co jest jednym z najważniejszych zadań leśników. W tym roku w Lubelskiej Dyrekcji odnowione zostanie 3 tys. ha, co stanowi wartość ponad 8 tys. pełnowymiarowych boisk piłkarskich. A na tych 3 tys. ha zostanie posadzone 19,5 mln sadzonek, z czego 8 mln to będą stanowić sadzonki liściaste. Lasów nam nie ubywa. Mamy ustawowy obowiązek odnowienia tych powierzchni i te 3 tys. ha to są powierzchnie, na których wycięto drzewostan i je odnawiamy. Też są akcje zalesieniowe i jako Lasy Państwowe co roku kupujemy grunty, które zalesiamy. Nie jest to może jakiś duży udział w tej powierzchni, ale też co roku systematycznie ta powierzchnia lasów się zwiększa – mówi Paweł Piekarczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej RDLP w Lublinie.

Leśnicy stawiają także na odnowienia naturalne lasów, czyli z samosiewów. Rocznie średnio około 300 ha na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowej w Lublinie było odnawiane z samosiewu. W tym roku planowane jest, że z odnowienia naturalnego powstanie 450 ha lasu.

- Do wiosennych odnowień lasu w naszych nadleśnictwach zapraszamy mieszkańców regionu. Zapraszamy na akcje sadzenia w Lubartowie, w Strzelcach, w Mirczu, w Rudniku. Wszystkie miejsca i wszystkie akcje będą zamieszczone na naszej stronie internetowej. Są to akcje kierowane do mieszkańców, do szkół, do harcerzy, do seniorów. Chcemy żeby społeczeństwo mogło uczestniczyć w tworzeniu nowego pokolenia lasu i mogło też poznać praktyczną stronę pracy leśników. Każdy będzie mógł wziąć udział w takich akcjach odnowień, akcjach sadzenia nowego pokolenia drzew – mówi Anna Sternik, rzecznik prasowy RDLP w Lublinie.

Pierwsza taka okazja już w najbliższą sobotę od godz. 10:00 w kwaterze myśliwskiej Stary Tartak w Nadleśnictwie Lubartów. Odbędzie się tam akcja pod nazwą „Posadź swoje drzewo”.

Największe w skali lubelskiej dyrekcji LP powierzchnie odnowień i zalesień powstaną w tym roku w nadleśnictwach: Nowa Dęba – ok. 240 ha, Rudnik – ok. 180 ha, Rozwadów – ok. 180 ha, Włodawa – ok. 170 ha oraz Janów Lubelski – ok. 160 ha.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Zoopark Lublin wiosna 2026