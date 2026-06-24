Rezerwat Dzikich Dzieci rozpoczyna wakacyjny sezon. W weekend otwarcie

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- Niektórzy po prostu z tego terenu naprawdę potrafią skorzystać na wielu polach, czyli nie tylko nauczyć się czegoś manualnie, jak używać wkrętarki przykładowo, ale też właśnie ośmielają się. Oni potrafią na przykład negocjować, no bo często tych narzędzi brakuje. Musisz potrafić się dogadać - mówi Michał Głos z Rezerwatu Dzikich Dzieci.

W lipcu i sierpniu Rezerwat Dzikich Dzieci będzie czynny od środy do niedzieli w godzinach 9:00-12:00 oraz 13:00-16:00. Są tam dostępne dwie strefy: Rodzinna – dla młodszych dzieci z opiekunami oraz Ścisła – dostępna tylko dla dzieci od 7 roku życia, gdzie dorośli nie mają wstępu. Warunkiem przebywania w Rezerwacie jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna karty zgłoszeniowej przy pierwszej wizycie.

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