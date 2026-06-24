Ma to być trwalszy i bardziej ekologiczny asfalt. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej pracują nad nowym rozwiązaniem

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- Sfrezowana nawierzchnia to dalej jest kruszywo otoczone asfaltem. Tutaj musimy chemicznie tak zadziałać, aby ta błonka asfaltu została aktywowana po to, aby przywrócić w pewien sposób tą elastyczność i po to, aby ten stary asfalt, który jest tutaj, wymieszał nam się z tym nowym asfaltem, który dodamy. I to jest cała idea jakby tego projektu - mówi dr inż. Agnieszka Woszuk z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Proces, który zakładają naukowcy jest stosunkowo prosty. Zniszczoną nawierzchnię się zrywa, po czym zostaje ona poddana aktywacji, co jest kluczowym elementem - chodzi o chemiczne „odmładzanie” asfaltu. Następnie mieszane jest to z kruszywem i nowym asfaltem, po czym ponownie układane na drodze.

– Asfalt starzeje się i traci swoje właściwości w wyniku przemian chemicznych, które zachodzą zarówno podczas produkcji, jak i użytkowania drogi. Musimy zadziałać na poziomie chemicznym, żeby te zmiany strukturalne cofnąć w możliwie najwyższym stopniu. Będziemy dodawać związki polimerowe, będziemy też stosować polimery odpadowe takie jak polietylen, polipropylen, co jest dodatkową korzyścią, ponieważ będziemy opracowywać nowy sposób zagospodarowania odpadu, jakim jest plastik - mówi dr Szymon Malinowski z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Projekt ma ruszyć w październiku. Biorą w nim udział trzy uczelnie: Politechnika Lubelska, Politechnika Gdańska i Politechnika Poznańska. Badania potrwają trzy lata i obejmą opracowanie technologii i przygotowanie jej do wdrożenia w przemyśle.

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