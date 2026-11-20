Informację o zawieszeniu zajęć potwierdził w rozmowie rzecznik lubelskiego kuratorium.
- Na ten moment mamy informację o zawieszeniu zajęć w 10 szkołach, wszystkie znajdują się na terenie powiatu biłgorajskiego - poinformował Artur Pawłowski.
W których szkołach na Lubelszczyźnie odwołano lekcje?
Decyzja objęła cztery gminy powiatu biłgorajskiego:
- Gmina Obsza – szkoły w Babicach, Zamchu i Obszy.
- Gmina Łukowa – szkoły w Chmielku i Łukowej.
- Gmina Biszcza – szkoła w Góździe Lipińskim.
- Gmina Potok Górny – szkoły w Potoku Górnym, Lipinach Górnych i Dolnych oraz Dąbrówce.
Z przekazanych informacji wynika, że we wszystkich wymienionych gminach zajęcia zostały zawieszone na cały piątek.
- Komunikaty płynęły zarówno ze szkół, jak i od organów prowadzących - wyjaśnił Artur Pawłowski.
Rzecznik kuratorium zaznaczył, że na tę chwilę nie ma informacji o ewentualnym przedłużeniu zawieszenia zajęć na kolejne dni. Decyzje w tej sprawie należą do organów prowadzących oraz dyrektorów poszczególnych szkół.
Niepokojące zdarzenia w regionie. Służby interweniowały w dwóch miejscach
Decyzje o zamknięciu szkół zapadły po porannych doniesieniach o niebezpiecznych zdarzeniach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W Nowym Lipowcu, w powiecie biłgorajskim, na teren przyleśnego pola miał spaść niezidentyfikowany obiekt, który po uderzeniu w ziemię stanął w płomieniach.
Niepokojące zgłoszenia napłynęły również z okolic Rudnika nad Sanem. Przed godziną 7 policjanci otrzymali kilkanaście zawiadomień dotyczących możliwego upadku obiektu. Mieszkańcy mieli słyszeć głośny huk. Zdarzenie mogło mieć miejsce na terenach leśnych pomiędzy Kopkami a Rudnikiem nad Sanem.
W związku z sytuacją zdecydowano również o odwołaniu piątkowych zajęć w dwóch szkołach podstawowych w Rudniku nad Sanem – nr 2 i nr 3.
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