Radni PiS przeciwko projektowi planu ogólnego miasta. Zachęcają do zgłaszania uwag

Karol Czubak (Motor Lublin, reprezentacja Polski): Chciałbym kiedyś zastąpić Lewandowskiego

- Ma być wyżej, ma być gęściej, ma być więcej tam, gdzie jeszcze jest to możliwe. Apelujemy do mieszkańców Lublina, aby spróbowali przebrnąć przez ten gąszcz dokumentów i aby sprawdzili, czy w ich najbliższym otoczeniu nie wyrośnie wysoki budynek. Czy boisko, które do tej pory mieli obok siebie, nie jest przeznaczone na zabudowę – mówi Robert Derewenda, Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Lublin.

Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego miasta. Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się na jego temat do 12 czerwca.

- Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Lublina do wzięcia udziału w konsultacjach. Polecam stronę rejestrplanowogolnych.pl. Bardzo szybko można intuicyjnie zobaczyć, co w tym planie ogólnym jest. Ja na przykład się dowiedziałem, że przed moim oknem prezydent planuje zbudować budynek usługowy do 22 m, czyli ja nie będę miał światła słonecznego w swoim mieszkaniu, nie będę mieć ładnego widoku, który mam teraz - mówi Tomasz Gontarz, radny PiS w Radzie Miasta Lublin.

Plan ogólny to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych miasta. Wskazuje kierunki rozwoju przestrzennego, wyznacza strefy m.in. mieszkaniowe, usługowe, zieleni i ustala podstawowe parametry zabudowy. Zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W Lublinie obecnie obowiązujące studium uchwalono w 2019 r.