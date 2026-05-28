Ponad 600 tysięcy Polek nosi to imię. Oznacza osobę "czystą i nieskalaną"

To jedno z najpopularniejszych imion w Polsce. Nosi je ponad 600 tysięcy kobiet

Chodzi o imię Katarzyna, które od wielu dekad plasuje się w czołówce najbardziej znanych żeńskich imion w naszym kraju. Z najnowszych statystyk wynika, że obecnie w Polsce żyją 602 474 kobiety o tym imieniu. Tak imponujący wynik to nie przypadek, ponieważ przez długi czas Katarzyna była jednym z najczęstszych wyborów rodziców. Szczególnie dużą popularnością cieszyło się w drugiej połowie minionego stulecia, gdy chętnie wracano do tradycyjnego nazewnictwa.

Rodzice coraz rzadziej nazywają córki imieniem Katarzyna. Spadek popularności

Obecnie jednak statystyki pokazują wyraźny trend spadkowy, jeśli chodzi o nadawanie imienia Katarzyna nowo narodzonym dziewczynkom. Jeszcze na początku lat dwutysięcznych takie imię otrzymały 5793 dziewczynki, a dwadzieścia lat później zaledwie 221. Te liczby świadczą o ogromnej zmianie upodobań. Współcześnie opiekunowie znacznie chętniej poszukują rzadszych i bardziej nietypowych imion dla swoich pociech.

Co oznacza greckie imię Katarzyna? Pochodzenie i wymiar symboliczny

Etymologia imienia Katarzyna wskazuje na jego greckie korzenie, wywodzące się od słowa Aikaterine. Językoznawcy zazwyczaj łączą je z przymiotnikiem „katharos”, co można przetłumaczyć jako:

czysta

nieskalana

uczciwa.

Właśnie to głębokie i moralne przesłanie przyczyniło się do gigantycznego sukcesu tego imienia w całej Europie. Jego różnorodne formy można spotkać w słownikach niemal wszystkich europejskich krajów.

Jakie imiona dla dziewczynek są najmodniejsze? Oto pierwsza dziesiątka

Współczesne trendy w Polsce wskazują, że rodzice najchętniej stawiają na sprawdzoną klasykę. Zamiast szukać ekstrawaganckich rozwiązań, wybierają imiona tradycyjne, ale jednocześnie takie, które dobrze brzmią na arenie międzynarodowej. Od kilku sezonów na szczytach list najpopularniejszych imion żeńskich utrzymuje się stała grupa, w której skład wchodzą: