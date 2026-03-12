Przypomną wiersze i pokażą unikatowe artefakty. Takie będą 123. urodziny lubelskiego poety

Lublin: Strażacy ćwiczyli jak uratować osobę, pod którą załamał się lód

- Zaprezentujemy bardzo cenne, nieznane w zasadzie do tej pory obiekty związane z dziejami kultury literackiej, kultury artystycznej Lublina z lat 20. Będą to przygotowane przez Tadeusza Kulisiewicza drzeworyty, które zostały użyte w czasopiśmie literackim „Reflektor”. Do tej pory znaliśmy tylko odbitki, które się znalazły w tym czasopiśmie. Natomiast teraz mamy również fizycznie te obiekty. Będzie można zobaczyć jak one wyglądają, spojrzeć jak ich format ma się do tego co zostało przedstawione w czasopiśmie. Pokażemy jeszcze jeden obiekt, czyli miedzioryt wykonany przez Jana Wydrę, ten z kolei obiekt nie został użyty przy tworzeniu czasopisma, natomiast wchodził w skład prywatnej kolekcji Józefa Czechowicza z tego względu, że na odwrocie tego obiektu jest napisane ręką Józefa Czechowicza informacja, że to jest jego prywatna własność - mówi Aleksander Wójtowicz, kierownik Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie

15 marca (niedziela):

godz. 09.00 - 16.00 - Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3 - wystawa "Piszę listy na wszystkie strony świata"

- Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3 - wystawa "Piszę listy na wszystkie strony świata" godz. 11.00 - plac Józefa Czechowicza (obok Poczty Głównej) - spotkanie pod pomnikiem Poety

- plac Józefa Czechowicza (obok Poczty Głównej) - spotkanie pod pomnikiem Poety godz. 12.00 - Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3 - prezentacja nieznanych materiałów

- Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3 - prezentacja nieznanych materiałów godz. 18.00 - Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3 - spektakl "Panie Józefie, co to jest kochanie?"

Obchody 123. urodzin Józefa Czechowicza zaplanowane są na najbliższą niedzielę 15 marca przy Placu Litewskim oraz w Muzeum Józefa Czechowicza. Tego dnia wstęp do muzeum będzie bezpłatny.

