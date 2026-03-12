Najlepsze burgery w Lublinie - TOP 10 lubelskich burgerów

Najlepsza burgerownia Lublin - LISTA
Szukasz miejsca na szybki obiad, sycący posiłek po długim dniu, a może po prostu masz ochotę na klasycznego burgera w gronie znajomych? Burgerownie to często strzał w dziesiątkę, oferując różnorodność smaków i swobodną atmosferę. Znalezienie idealnego miejsca, które sprosta Twoim oczekiwaniom, bywa wyzwaniem. Właśnie dlatego wielu mieszkańców i turystów zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza burgerownia w Lublinie? Aby ułatwić Wam wybór, przygotowaliśmy ranking TOP 10 lokali, które zdobyły uznanie w opinii klientów.
- Red Rock City
- Adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-400 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Za każdym razem jestem zadowolona, niesamowite Polecam i osobiście uważam, że Drwal z Red Rocka jest najlepszy w Lublinie i milion razy przebija McDonald's!! Minus to mega długi czas oczekiwania ale warto Dodatkowo zamówiliśmy skrzydełka bbq, które również były obłędne"
- LAVA
- Adres: Nadbystrzycka 45/A, 20-618 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Solidne burgery z mięsem drobiowym. Polecam turbo grill burger. Spora bułka po brzegi napakowana kawałkami kurczaka i burgerem. Jedzenie smaczne, duże porcje w przyzwoitej cenie. Panowie z obsługi bardzo mili ale chyba za dobrze nie mówią po polsku. Polecam"
- Johnny Smash Burger
- Adres: Jana Sawy 1, 20-632 Lublin
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Zamówiłem i jest dobrze, oj jest. Wziąłem dwa klasyczne (2x i 3x) i jeden z kurczakiem. W klasycznych smaczne mięso i ciekawie komponuje się z ogórkiem. Boki kotletów przyrumienione, środek delikatny. Niby kolejny hamburger, ale smak jest jakiś inny i po prostu niezły. Robotę też robi bułka - delikatna i lekko słodka. Drugi z kurczakiem również super - delikatnie zrobiony (nie suchy) i ładnie pocięty kurczak. Czas czekania w dość dużej kolejce - może 5 osób, to 10 minut - krótko. Lubię jeść, aby później było paliwo na siłownię, ale dwa ledwo wepchnąłem, taże objętościowo również dobrze. Będę zamawiać zdecydowanie, życzę sukcesów!"
- Pyzata Chata
- Adres: Okopowa 5, 20-022 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Mega fajne miejsce z prawdziwą, polską kuchnią P Jedzenie jak u babci, pyszne, konkretne porcje i wszystko świeże. schabowy chrupiący jak trzeba, a zupka kalafiorowa petarda Ceny bardzo okej jak na taką jakość. Obsługa miła, bez spiny, można się poczuć swobodnie. Klimat przytulny, aż chce się posiedzieć dłużej. Na pewno będę wracać – jak ktoś ma ochotę na dobry, domowy obiad, to śmiało polecam"
- Dirty Joe Lublin
- Adres: Krakowskie Przedmieście 30, 20-094 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Najlepsza restauracja! Dzięki niej american dream w Polsce może się spełnić Jedzenie przepyszne i świetne ceny. Nie ma drugiej tak dobrej restauracji w Lublinie (nawet w Polsce!). Wszystkich tutaj przyprowadzam i jeszcze się nie zawiodłam. Nawet osoby, które mieszkały za oceanem się nie zawiodły Skrzydełka i stripsy mistrzostwo! Obsługa na najwyższym poziomie, panie zawsze uśmiechnięte Bardzo, bardzo polecam!!!"
- Koper Włoski u Braci Mazur
- Adres: Nadbystrzycka 25, 20-618 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "„Rewelacja! Wpadłem zachęcony poleceniem kolegi i nie zawiodłem się. Żeberka – po prostu poezja smaku, zjadłem wszystko do ostatniej kostki. Są tak syte, że aż mi się smutno zrobiło, bo chciałem spróbować czegoś więcej z karty, ale już nic się nie zmieściło! Obsługa bardzo spoko, dziewczyny uśmiechnięte i uwijają się błyskawicznie (czekałem może z 15 minut). Do tego herbata z dodatkami – petarda, dawno tak dobrej nie piłem. Lokal z zewnątrz może niepozorny, ale w środku ok klimat. Jedyny minus to bardzo mały parking (miejsce może na 4 auta), ale dla tego jedzenia warto pokombinować. Na pewno tu wrócę!”"
- Encanto Bistro
- Adres: Turystyczna 44E, 20-207 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo polecam! Zamówiliśmy Fish and chips oraz schabowego. Oba dania bardzo udane - frytki mega chrupiące, a colesław - przepyszny! W naszym przypadku jest to taki dodatek, który zazwyczaj zostawiamy na talerzu w pewnej ilości, np przy zamówieniu burgera w innych knajpach, natomiast w tych daniach byl tak dobry, ze wszystko zostało zjedzone ryba i mieso tez jak najbardziej ok. Warto odwiedzić i spróbować. Na pewno będziemy wracać - i to nie raz"
- U Fotografa - Craft Beer & Smash Burgers
- Adres: Złota 2, 20-112 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Pyszne burgery, duże i idealnie wysmażone. Super grzaniec, zaskoczyły nas pikantne przyprawy, ale dobrze tutaj pasowały. Lokal duży, sporo stolików, ale dosyć spokojnie, da się normalnie porozmawiać i odpocząć."
- Pelier Bistro
- Adres: Krakowskie Przedmieście, Deptak 10, 20-400 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "W Pelier Bistro mieliśmy okazję jeść już kilka razy przy okazji wizyty w Lublinie. Lokal serwuje świetne bajgle oraz inne opcje do wyboru. Obsługa jest przyjazna i profesjonalna. Fajny lokal na śniadanie/lunch w centrum miasta. Zdecydowanie polecam zajrzeć i spróbować. My na pewno jeszcze wrócimy nie raz."
- Ranch Burger & Pizza
- Adres: Tadeusza Szeligowskiego 6c, 20-883 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Burger cheese w zestawie. Jakość bardzo wysoka, smak oddaje w całości. Jedyne o co można się przyczepić to odrobinę zbyt dużo sosu. Polecam!"