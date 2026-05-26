Przeczytają dzieciom wyjątkowe bajki. W Ogrodzie Saskim będzie „Teatralna kryjówka”

- Chcemy zaprosić dzieci do zanurzenia się w świat bajek i skrycia od problemów dnia codziennego Jest to forma zapoznawania z klasyką dziecięcej literatury. Klasyka jest fantastyczna i myślę, że warto do niej zaglądać. My jako Teatr Formy oczywiście będziemy wykorzystywać i lalki, teatralne przedmioty, więc będzie dużo takiej animacji teatralnej. To czytanie bajek nie będzie takim nudnym suchym czytaniem, tylko myślę, że bardzo ciekawą formą. Przyjeżdżają do nas goście z Charkowskiego Teatru Lalek i oni ze swoimi dwoma spektaklami, takimi małymi wystawami Ivasyk-Telesyk oraz Nie bój się zaprezentują się dla tej publiczności troszeczkę ukraińskojęzycznej. Natomiast aktorzy z Teatru Andersena będą czytać klasykę dziecięcej literatury Tomcio Paluszek, Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek - mówi Agata Sakowicz, Kierowniczka Administracyjna do Spraw Inwestycji i Rozwoju, Teatr Andersena.