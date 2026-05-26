Przeczytają dzieciom wyjątkowe bajki. W Ogrodzie Saskim będzie „Teatralna kryjówka”

Olka Mazur
2026-05-26 13:56

Będzie można się skryć pośród drzew i posłuchać literatury dziecięcej. Taka będzie „Teatralna kryjówka”. To projekt Teatru Andersena, który będzie częścią tegorocznego Festiwalu „Alfabet”. Aktorzy Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie i Charkowskiego Teatru Lalek będą performatywnie czytali literaturę dziecięcą i prowadzili warsztaty artystyczne dla dzieci.

- Chcemy zaprosić dzieci do zanurzenia się w świat bajek i skrycia od problemów dnia codziennego Jest to forma zapoznawania z klasyką dziecięcej literatury. Klasyka jest fantastyczna i myślę, że warto do niej zaglądać. My jako Teatr Formy oczywiście będziemy wykorzystywać i lalki, teatralne przedmioty, więc będzie dużo takiej animacji teatralnej. To czytanie bajek nie będzie takim nudnym suchym czytaniem, tylko myślę, że bardzo ciekawą formą. Przyjeżdżają do nas goście z Charkowskiego Teatru Lalek i oni ze swoimi dwoma spektaklami, takimi małymi wystawami Ivasyk-Telesyk oraz Nie bój się zaprezentują się dla tej publiczności troszeczkę ukraińskojęzycznej. Natomiast aktorzy z Teatru Andersena będą czytać klasykę dziecięcej literatury Tomcio Paluszek, Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek - mówi Agata Sakowicz, Kierowniczka Administracyjna do Spraw Inwestycji i Rozwoju, Teatr Andersena.

PROGRAM TEATRALNEJ KRYJÓWKI:

SOBOTA, 30 MAJA

Wystąpią aktorzy i aktorki Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie.

  • 12:00 - 13:00 Historia kolorów - czytanie + warsztaty
  • 13:30 - 14:30 Na jagody - czytanie +warsztaty
  • 15:00 - 16:00 Trzy talizmany - czytanie +warsztaty

NIEDZIELA, 31 MAJA

Gościnnie wystąpią aktorzy i aktorki z Charkowskiego Teatru Lalek. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie.

  • 11:00 - 12:00 Nie bój się - czytanie + warsztaty
  • 15:00 - 16:00 Ivasyk-Telesyk - czytanie + warsztaty
  • 16:30 - 17:30 Ivasyk-Telesyk - czytanie + warsztaty

PONIEDZIAŁEK, 1 CZERWCA

Wystąpią aktorzy i aktorki Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie.

  • 9:30 - 10:30 Paluszek - czytanie + warsztaty
  • 10:30 - 11:30 Król żab - czytanie + warsztaty
  • 17:00 - 18:00 Stoliczku, nakryj się - czytanie + warsztaty
  • 18:00 - 19:00 Jaś i Małgosia - czytanie + warsztaty

Festiwal „Alfabet” odbędzie się od 30 maja do 1 czerwca w Ogrodzie Saskim. Szczegółowy program oraz zapisy na stronie Teatru NN. 

