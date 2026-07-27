Prokuratura bada dlaczego mężczyzna zginął w trakcie pokazu kaskaderskiego

Olka Mazur
2026-07-27 14:55

Tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzyniu Podlaskim. 61-latek zmarł po tym, gdy przejechał po nim samochód kierowany przez 73-latka. Mężczyzna miał wykonać ewolucję polegającą na jeździe autem na dwóch kołach nad innym uczestnikiem pokazu. Stracił jednak panowanie nad samochodem w wyniku czego samochód przygniótł i przejechał po 61-latku. Lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Prokuratura bada dlaczego mężczyzna zginął w trakcie pokazu kaskaderskiego
Autor: źródło: policja.gov.pl/ Materiały prasowe
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- Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. W toku śledztwa będziemy zmierzali do ustalenia, czy przeprowadzony pokaz kaskaderski odbywał się zgodnie z regułami tej sztuki, a jeżeli nie, to jakie reguły te ostrożności zostały naruszone i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Na chwilę obecną nie przedstawiono nikomu zarzutów. Kluczową w tej sprawie będzie opinia biegłego, który określi czy doszło do karygodnych zaniedbań czy też do nieszczęśliwego wypadku - mówi Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Obaj mężczyźni to obywatele Czech. Od wielu lat zawodowo zajmowali się tego rodzaju pokazami. Kierowca samochodu został zatrzymany. Dzisiaj lub jutro zostaną z nim wykonane czynności procesowe.

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