Prokuratura bada dlaczego mężczyzna zginął w trakcie pokazu kaskaderskiego

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. W toku śledztwa będziemy zmierzali do ustalenia, czy przeprowadzony pokaz kaskaderski odbywał się zgodnie z regułami tej sztuki, a jeżeli nie, to jakie reguły te ostrożności zostały naruszone i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Na chwilę obecną nie przedstawiono nikomu zarzutów. Kluczową w tej sprawie będzie opinia biegłego, który określi czy doszło do karygodnych zaniedbań czy też do nieszczęśliwego wypadku - mówi Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Obaj mężczyźni to obywatele Czech. Od wielu lat zawodowo zajmowali się tego rodzaju pokazami. Kierowca samochodu został zatrzymany. Dzisiaj lub jutro zostaną z nim wykonane czynności procesowe.

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