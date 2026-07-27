Dramat podczas pokazu. Kaskader zginął pod kołami BMW

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-07-27 12:41

Zamiast zapierającego dech w piersiach show doszło do dramatu, który zszokował publiczność w Radzyniu Podlaskim. Czeska grupa kaskaderska dawała występ, w trakcie którego 71-letni kierujący pojazdem marki BMW najechał na swojego partnera z ekipy. Poszkodowany 59-latek zmarł niedługo potem w placówce medycznej.

Tragedia na oczach widzów. Kaskaderski pokaz zakończył się śmiercią!
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę, 26 lipca na miejskim targowisku w Radzyniu Podlaskim. Motoryzacyjne show zorganizowała tam czeska ekipa, która od wielu dziesięcioleci uznawana jest za czołówkę specjalistów w branży kaskaderskiej na terenie Europy Wschodniej.

71-letni kierowca zmodyfikowanego BMW popełnił podczas wykonywania ewolucji fatalny błąd. Prowadząc auto na dwóch kołach, potrącił stojącego na placu członka swojego zespołu, a następnie zmiażdżył mu brzuch tylną osią pojazdu. Ciężko ranny 59-letni obywatel Czech zmarł po przewiezieniu do szpitala.

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Na miejscu prowadziliśmy czynności pod nadzorem prokuratora na polecenie, którego ciało mężczyzny zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Przyczyny tego zdarzenia wyjaśni toczące się postępowanie - wyjaśnił kom. Piotr Mucha z KPP w Radzyniu Podlaskim.

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