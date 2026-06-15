Prokurator skazany za poczęstowanie kobiety ciastkami z marihuaną

O wyroku poinformowała PAP w poniedziałek (15.06) rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Marta Śmiech. Sąd uznał 51-letniego Bartosza F. za winnego udzielenia środka odurzającego w formie ciastek z konopi z zawartością THC, co spowodowało u pokrzywdzonej odurzenie i zatrucie, tj. lekki uszczerbek na zdrowiu.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód skazał oskarżonego na 10 tys. zł grzywny i orzekł wobec niego 5-letni zakaz zajmowania stanowiska prokuratora. Bartosz F. ma zapłacić także 5 tys. zł nawiązki dla pokrzywdzonej i 10 tys. zł nawiązki na cele związane z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii.

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Z aktu oskarżenia wynika, że w sierpniu 2021 r. prokurator z Wrocławia miał udzielić kobiecie środka odurzającego w pokoju hotelowym w Lublinie. Chodziło o ciastka z konopi z zawartością THC. Podejrzany nie przyznał się w prokuraturze do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Bartosz F. był zawieszony w czynnościach służbowych. Proces toczył się z częściowym wyłączeniem jawności. Wyrok jest nieprawomocny.