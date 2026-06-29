Prawie 93,5 mln zł na ochronę ludności i obronę cywilną. Tym razem to środki dla samorządów

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- To kolejny etap wdrażania ustawy o obronie ludności i ochronie cywilnej. Będziemy mówili o budowie, będziemy mówili o modernizacji, o wyposażeniu miejsc zbiorowego schronienia, o budowlach ochronnych, również zabezpieczeniu logistycznemu i zapewnieniu ciągłości dostaw. Oprócz tych wszystkich zadań, od których zaczynaliśmy w zeszłym roku, mówimy o uzupełnianiu stanów magazynowych. To będą już bardzo konkretne zadania, tak jak w przypadku na przykład Łęcznej, gdzie będziemy budować miejsca o podwójnym zastosowaniu przy szpitalu w Łęcznej, będzie to na przykład Niedrzwica Duża - ponad 5 milionów złotych na halę magazynową obrony cywilnej – mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.

Miasto Lublin otrzymało ponad 13 milionów złotych. Kwota ta ma być wykorzystana na wykonanie modernizacji i wyposażenie budowli obronnych.

- W tym roku skupiamy się przede wszystkim na kilku istotnych wydatkach. Przede wszystkim przygotowanie dokumentacji i modernizacja 10 schronów, które funkcjonują w ramach gminy Lublin, urzędu miasta Lublin. To też współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami na przygotowanie dokumentacji 33 budowli ochronnych, które są w dyspozycji tych podmiotów. Chcemy również, żeby ten obszar był równolegle zagospodarowywany i żeby również te budowle ochronne w tych obiektach były realizowane. Środki te będą przeznaczone również na przygotowanie 10 z 27 centrum ochrony takiej odporności dzielnicowej. W tym roku będzie to 10 placówek ulokowanych przede wszystkim na bazie szkół podstawowych i placówek oświatowych. Docelowo w najbliższych latach uruchomimy dodatkowo jeszcze 17 punktów również w jednostkach organizacyjnych gminy - mówi Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta Lublin.

W tym roku województwo lubelskie otrzymało niecałe 300 mln zł na obronę cywilną i ochronę ludności.

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