Kobieta opalała się podczas ekstremalnego upału. 63-latka nie żyje

Makabryczne odkrycie na zamkniętym kąpielisku Glinianki w Chełmie

Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę po południu. Służby zostały postawione na równe nogi około godziny 16.40, kiedy przechodnie natknęli się na zwłoki kobiety. Ciało znajdowało się na terenie chełmskiego kąpieliska Glinianki, które obecnie przechodzi gruntowny remont i z tego powodu jest niedostępne dla mieszkańców.

63-letnia Małgorzata zmarła na brzegu. Na miejscu pracował prokurator

Z informacji przekazanych przez nadkom. Ewę Czyż z chełmskiej policji wynika, że śledczy wstępnie wykluczyli, by do jej śmierci ktoś się przyczynił. Na miejscu zjawił się prokurator, który zlecił wykonanie sekcji zwłok w celu poznania dokładnej przyczyny zgonu. Znalezione na brzegu przedmioty, w tym torebka i olejek do ciała, oraz strój kąpielowy kobiety wskazują, że jej celem było zażywanie kąpieli słonecznych.

Jak udało się ustalić, zmarła to Małgorzata. Jej ciało leżało na brzuchu w odległości czterech metrów od lustra wody.

Prezydent Chełma ostrzega przed upałami po śmierci kobiety

Głos w sprawie tragedii zabrał Jakub Banaszek. Prezydent Chełma za pośrednictwem swojego fanpage'a przestrzegł mieszkańców przed bagatelizowaniem skutków fali gorąca. Przekazał również, że to właśnie ekstremalne warunki pogodowe i reakcja organizmu na żar z nieba mogły doprowadzić do nagłej śmierci 60-latki. Prezydent przypomniał również stanowczo, że ze względu na trwające prace budowlane, wstęp na teren Glinianek jest surowo wzbroniony.