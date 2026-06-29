Park Bronowicki w Lublinie otwarty. Koszt inwestycji to 9 mln zł

Założony w połowie XIX wieku jako Ogród Miejski, później znany jako Park Foksal, przez lata był jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w Lublinie. Odbywały się tu koncerty orkiestry wojskowej, działały mleczarnia, bufet, tor do jazdy na wrotkach i wypożyczalnia szczudeł. Z czasem park podupadł – wpływ na to miało m.in. powstanie w pobliżu miejskiej rzeźni, a później zniszczenia spowodowane huraganem w 1931 roku i pożarem w czasie II wojny światowej.

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Park Bronowicki, wpisany od 1982 roku do rejestru zabytków, zajmuje dziś 2,57 ha między ulicami Fabryczną i Bronowicką. W ramach inwestycji odtworzono historyczny układ alejek i placyków oraz wykonano nowe nasadzenia nawiązujące do początku XX wieku. Rewitalizacja kosztowała 9 mln zł, z czego 7 mln zł pochodziło z funduszy Unii Europejskiej.

– Dzisiejsze otwarcie Parku Bronowickiego to ważne wydarzenie dla Lublina oraz jego mieszkanek i mieszkańców. Dzięki rewaloryzacji przeprowadzonej przy wsparciu środków europejskich przywróciliśmy temu miejscu jego historyczny charakter, jednocześnie tworząc nowoczesną, funkcjonalną i dostępną przestrzeń sprzyjającą wypoczynkowi, rekreacji oraz integracji społecznej – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

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