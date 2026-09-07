Ryki pogrążone w żałobie. Ceniona pielęgniarka zginęła w pożarze domu

Ukochana pielęgniarka nie żyje

Mieszkańcy Ryk doskonale znali zmarłą kobietę. Miejscowi wspominają ją jako uśmiechniętą i serdeczną osobę, która potrafiła nawiązać kontakt z każdym napotkanym człowiekiem. "To nie pielęgniarka, to instytucja " - podkreśliła w rozmowie z "Super Expressem" pracownica jednego ze sklepów obok szpitala.

Autor: Foto i reprodukcje Mucha Mariusz / Super Express Tragiczna śmierć ukochanej pielęgniarki. Monika niedawno świętowała 40-lecie pracy

Ogień w domu zlokalizowanym na obrzeżach miasta pojawił się na początku września. Zdarzenie miało miejsce za dnia, tuż po godzinie 13:00, a do walki z żywiołem zadysponowano pięć jednostek straży pożarnej. Na miejscu natychmiast pojawili się również policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Dokładne przyczyny pojawienia się ognia pozostają na ten moment nieustalone.

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- Jak ustalili funkcjonariusze przed przyjazdem służb sąsiedzi i świadkowie wyprowadzili z palącego się domu 88-latkę, której udzielono pomocy medycznej. W trakcie podjętych działań służby ratunkowe wydostały z płonącego budynku 62-letnia kobietę, która pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarła - opowiada st. asp Łukasz Filipek z ryckiej policji. - W wyniku pożaru spaleniu uległy pomieszczenia mieszkalne wraz z wyposażeniem, część więźby dachowej oraz elewacji domu.

Jubileusz pracy w Szpitalu Powiatowym w Rykach

To właśnie 62-letnia pani Monika zginęła w płonącym budynku. Zaledwie kilkanaście dni wcześniej pielęgniarka celebrowała wyjątkowy moment – 40-lecie swojej pracy zawodowej, którą od początku wykonywała w tym samym ośrodku. Kobieta była silnie związana ze Szpitalem Powiatowym w Rykach, gdzie między innymi zainicjowała powstanie szkoły pierwszej pomocy przedmedycznej. Praca była dla niej prawdziwą pasją.

Lokalna „Wspólnota” relacjonowała, że zaledwie dwa tygodnie przed fatalnym w skutkach pożarem w szpitalu zorganizowano uroczystość z okazji jubileuszu 62-latki. W obchodach wzięli udział pracownicy z różnych oddziałów, którzy przekazali jubilatce prezenty oraz złożyli gratulacje i podziękowania za jej wieloletnie zaangażowanie.

Na oficjalnej stronie Szpitala Powiatowego opublikowano wzruszające pożegnanie zmarłej pielęgniarki. Współpracownicy podkreślili w nim jej empatię, życzliwość i pełne oddanie pacjentom. Zaznaczono, że dzięki swojemu profesjonalizmowi i serdeczności stworzyła ona niezwykle ciepłe miejsce pracy, a jej nagła śmierć to dla całego personelu dotkliwa strata. „Moniko, dziękujemy za wspólne lata, za Twoją obecność, dobro i serce, które zostawiłaś wśród nas…” – napisano w komunikacie.