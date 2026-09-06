44-latka zatwierdziła przelew na 40 tysięcy złotych. Była przekonana, że rozmawia z prawdziwym pracownikiem banku

Do zdarzenia doszło jeszcze przed weekendem. Do 44-latki napisała kobieta, która zaproponowała rezerwację mieszkania. Niczego nieświadoma mieszkanka otrzymała wiadomość na skrzynkę mailową, w której miały znajdować się dane do przelewu. Wraz z nią jednak poszkodowana otrzymała informację, że była to próba oszustwa i musi zabezpieczyć konto.

Rzeczywiście po chwili z pokrzywdzoną skontaktował się nieznajomy podający się za pracownika banku, który oświadczył, że ktoś próbuje włamać się na konto 44-latki. Niestety w trakcie sprytnie prowadzonej rozmowy przekonał ją do podania danych do logowania i zatwierdzenia przelewu na kwotę niemal 40 tys. zł - mówi nadkomisarz Barbara Salczyńska-Prychła.

44-latka poczuła, że pada ofiarą oszustwa jeszcze podczas rozmowy z fałszywym konsultantem, dlatego postanowiła bezzwłocznie się rozłączyć i sama zadzwoniła na infolinię swojego banku. W ten sposób udało się udaremnić kolejny przelew na podobną kwotę. Jak informuje policja, pierwszy przelew prawdopodobnie również powrócił na konto kobiety.

Mundurowi są na etapie ustalania sprawców, a także apelują o rozwagę. Pracownik banku nigdy nie poprosi nas o przelanie pieniędzy, a działaniem zabezpieczającym jest blokada dostępu do bankowości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości sami możemy zadzwonić na infolinię swojego banku.

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