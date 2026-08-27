Koszmarny wypadek podczas prac w polu. Rolnik został wciągnięty przez maszynę

Tragiczny wypadek w gminie Drelów. 62-latek zginął na miejscu

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek 26 sierpnia w gminie Drelów. Z informacji zebranych przez lokalnych funkcjonariuszy wynika, że 62-letni mężczyzna zajmował się pracami na łące, które polegały na belowaniu siana.

W pewnym momencie z nieznanych przyczyn ręka mężczyzny została wciągnięta do pracującej maszyny. Na skutek odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Jedną z prawdopodobnych przyczyn mogło być zapchanie się maszyny i nieudana próba jej oczyszczenia. Wyjaśniamy przyczyny i okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku. Decyzją prokuratora, ciało mężczyzny zostało zabezpieczone celem badań sekcyjnych - przekazuje oficer prasowa KMP Biała Podlaska.

Biała Podlaska: Apel policji po dramacie podczas żniw

Rzeczniczka policji w Białej Podlaskiej po raz kolejny przypomina o zachowaniu ostrożności i rozwagi podczas obsługi maszyn rolniczych.

- Większości zagrożeń i nieszczęśliwych wypadków można uniknąć stosując podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Pamiętajmy również o tym, że pracujące maszyny stanowią duże zagrożenie dla samego operatora jak również będących w ich pobliżu dzieci, które nie zawsze potrafią przewidzieć skutki ich działania - apeluje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla.

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