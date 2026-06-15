Pomagają w terapii dzieci i seniorów, ale nie tylko. Dzień dogoterapii

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- Jest to forma wspomagająca taką właściwą terapię. Tutaj chodzi przede wszystkim o zrelaksowanie takiego pacjenta, redukcję stresu, poprawę motywacji do działania, też poprawę poczucia własnej wartości, bo często jej brakuje osobom, które mają różnego rodzaju schorzenia. Tutaj bardzo duże jest działanie w aspekcie emocjonalnym. Dogoterapię możemy stosować zarówno u dzieci, jak i dorosłych, osób starszych, osób z problemami emocjonalnymi, z problemami w edukacji, z niepełnosprawnością intelektualną, z mnóstwem różnych schorzeń, ale też jako forma taka, można powiedzieć motywacyjna właśnie w edukacji dla wszystkich dzieci, od przedszkolaków po dzieci starsze – mówi dr Wiktoria Janicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Terapia prowadzona przez psy jest jedną z dziedzin animaloterapii. Do wspierania w leczeniu chorych wykorzystywane są również konie, koty, alpaki, zwierzęta gospodarskie takie jak kozy, a także delfiny.

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