Pomagają chorym z powikłaniami onkologicznymi wrócić do normalności. W COZL działa unikatowy ośrodek

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- Pacjenci, którym groziło dożywotnie żywienie przez rurkę lub całkowita utrata mowy, wracają do normalnego życia. Pacjenci na przykład po usunięciu krtani z powodu zaawansowanego nowotworu tracą całkowicie narząd głosu. Jest to bardzo duże okaleczenie. Natomiast istnieją metody, które stosujemy w naszym ośrodku, które potrafią tę mowę przywrócić, ona nie jest naturalna, natomiast pozwala pacjentom skutecznie komunikować się. Stosujemy po pierwsze naukę mowy przełykowej. Jest to specjalna technika pozwalająca pacjentom porozumiewać się bez krtani. Stosujemy wszczepianie protez głosowych, specjalnych protez zastawkowych, które umożliwiają również mowę zbliżoną do mowy naturalnej. W niektórych przypadkach stosujemy elektroniczne protezy krtani. Mamy szeroki wachlarz możliwości i każdy pacjent może dopasować metodę do siebie - mówi dr Tomasz Stankiewicz, specjalista otolaryngologii, audiologii i foniatrii w COZL w Lublinie.

Posłuchaj całej rozmowy z dr Tomaszem Stankiewiczem, specjalistą otolaryngologii, audiologii i foniatrii w COZL w Lublinie:

Ośrodek działa od początku tego roku, od tego czasu dziesiątki pacjentów skutecznie przeszło diagnostykę i rozpoczęło rehabilitację.

W Polsce rocznie odnotowywanych jest około 6 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory głowy i szyi. Ponad 60 procent pacjentów trafia do lekarzy dopiero w zaawansowanym stadium choroby.

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