Pogrzeb 17-letniej Wiktorii z Lublina. Zginęła w tragicznym wypadku BMW

Z informacji zamieszczonych w nekrologu wynika, że msza żałobna zostanie odprawiona w piątek, 10 lipca 2026 roku o godz. 14:00 w Kaplicy Cmentarnej przy ul. dr. Męcz. Majdanka w Lublinie. Po nabożeństwie zaplanowano odprowadzenie 17-latki na miejsce wiecznego spoczynku.

Do wypadku doszło w nocy z 29 na 30 czerwca na ul. Lipowej w Lublinie. Według wstępnych ustaleń policji BMW jadące od strony Alej Racławickich z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechało na przeciwległy pas ruchu i zderzyło się z toyotą. Po zderzeniu samochód dachował.

W BMW podróżowały cztery osoby. Życia 17-letniej pasażerki nie udało się uratować. Policjanci ustalili, że za kierownicą siedział 19-latek, który z obrażeniami trafił do szpitala. - Prokurator przedstawił Patrykowi M. dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy spowodowania wypadku drogowego wskutek umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości, którego następstwem była śmierć innej osoby. Drugi zarzut obejmuje prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prok. Marcin Kozak.

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