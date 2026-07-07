Charytatywny turniej golfowy w Wierzchowiskach. Pomagali członkowie Kabaretu Ani Mru Mru

Wydarzenie odbywało się w dniach 3-5.07 na polu golfowym w Wierzchowiskach pod Lublinem. Celem było zebranie pieniędzy na rzecz takich placówek, jak: Przedszkole Specjalne Nr 11 w Lublinie, Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Lublinie czy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Lublinie.

W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu golfistów z Lublina i regionu. Zebrano dzięki nim 25 tysięcy zł. Wśród licytowanych rzeczy znalazły się m. in. koszulki z autografami od drużyn sportowych, vouchery i gadżety od partnerów wydarzenia. Największym zainteresowaniem cieszył się udział członków Kabaretu Ani Mru Mru w wybranym przez zwycięzcę wydarzeniu, na którym kabareciarze będą… częstować własnoręcznie przygotowanymi lodami.

Organizatorem eventu był Kabaret Ani Mru Mru, we współpracy ze Stowarzyszeniem In Need.

Zapytaliśmy jednego z uczestników o to, ile razy w trakcie turnieju powiedział „Spokojnie, liczy się tylko dobra zabawa”.

Na początku, na końcu i z 26 razy w trakcie turnieju. Ale to potwierdzają wszyscy uczestnicy wydarzenia, nie tylko ja – mówił nam Marcin Wójcik z Kabaretu Ani Mru Mru, jeden z zawodników turnieju.

Kolejną szansą na wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami będzie Biegiem po Wózek, który zaplanowano na 29 sierpnia, nad Zalewem Zemborzyckim. Celem jest zakup wózków inwalidzkich dla młodych podopiecznych.