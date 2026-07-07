Dramat w Lubartowie. Dwie 15-latki ciężko ranne po upadku z hulajnogi

Do wypadku doszło w poniedziałek, 6 lipca, na ulicy Parkowej w Lubartowie. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że dwie 15-latki jechały razem na jednej hulajnodze elektrycznej. W pewnym momencie straciły panowanie nad pojazdem i przewróciły się na jezdnię.

Upadek zakończył się poważnymi obrażeniami. Obie nastolatki zostały przewiezione do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Przy okazji tego wypadku policja przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do przewozu tylko jednej osoby. Jazda z pasażerem jest niezgodna z przepisami i znacząco zwiększa ryzyko utraty równowagi oraz upadku.

Funkcjonariusze zwracają również uwagę na obowiązek noszenia kasków przez osoby, które nie ukończyły 16. roku życia i poruszają się jednośladami. Odpowiednie zabezpieczenie głowy może ograniczyć skutki wypadku i zmniejszyć ryzyko ciężkich obrażeń.