PIP przypomina o bezpieczeństwie w pracy. W przyszłości pomoże sztuczna inteligencja?

- Chcemy pracodawców zainspirować do tego żeby inwestowali w bezpieczeństwo. Widzimy pewne braki. Bardzo często niestety spotyka się, że do wypadków przy pracy dochodzi w wyniku błędów pracowniczych. No i trzeba się zastanowić, dlaczego pracownik popełnił błąd. Często wynika to z niewiedzy albo z nieznajomości przepisów, czy też obowiązujących w zakładzie procedur BHP. Już mamy takie systemy nadzoru wizyjnego, które potrafią wyłapać ten nieprawidłowy stan, np. pracownik nie stosuje okularów ochronnych, nie stosuje hełmu ochronnego, albo pracuje przy otwartej osłonie. Wówczas ten nadzór wizyjny, czyli te kamery wizyjne potrafią wychwycić te nieprawidłowości. Oczywiście w pierwszej kolejności należy sztuczną inteligencję nauczyć, czyli pokazać co jest prawidłowe, co jest nieprawidłowe i później te systemy potrafią wyłapać co jest złe, a co jest dobre. I oczywiście w odpowiedni sposób zareagować, czyli powiedzieć stop, przerywamy pracę - mówi Artur Dmuch, Nadinspektor Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy.

W trakcie konferencji „Wizja Zero – Stop wypadkom w przemyśle” można było między innymi zobaczyć jak wygląda ewakuacja z przestrzeni zamkniętej.

- Robimy takie pokazy. Prezentujemy nasz trenażer do ćwiczeń, ewakuacji z przestrzeni zamkniętych. To jest jedna z najbardziej niebezpiecznych prac w przemyśle jaka występuje. I tutaj pokazujemy jakie są możliwości naszego sprzętu i możemy przeszkolić załogę - mówi Marcin Kopron, prezes RiskCon.

Wydarzenie było skierowane do pracodawców, kadry kierowniczej, służb BHP oraz wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pracy.

