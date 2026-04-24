Festiwal Pierogów 2026 w Bychawie. Znamy datę imprezy i pełną listę darmowych koncertów

Termin i miejsce bychawskiego Festiwalu Pierogów 2026

Tegoroczna odsłona popularnej imprezy „W Krainie Pierogów” standardowo zagości na terenie miejscowego stadionu sportowego. Gospodarze zapowiadają huczną zabawę plenerową, którą oficjalnie wyznaczono na niedzielę 31 maja 2026 roku. Twórcy tego regionalnego święta spodziewają się potężnego zainteresowania ze strony lokalnej społeczności.

Niezwykle istotną wiadomością dla potencjalnych gości pozostaje kwestia biletów, a dokładniej ich całkowity brak. Otwarty i bezpłatny format całego przedsięwzięcia generuje potężne zainteresowanie wśród mieszkańców. Właśnie dzięki darmowemu dostępowi do muzycznych atrakcji bychawski obiekt sportowy regularnie gości wielotysięczne tłumy.

Program XXIII edycji i gwiazdy muzyki disco polo

Przedstawiciele komitetu organizacyjnego zaprezentowali ostateczną listę wykonawców dwudziestej trzeciej odsłony tego wydarzenia. Na festiwalowej scenie zaprezentują się popularne formacje taneczne oraz gwiazdy doskonale kojarzone z ogólnopolskich formatów telewizyjnych.

Oficjalny terminarz koncertów głównych prezentuje się w poniższy sposób:

godzina 16.00 to start koncertu formacji TOP GIRLS

o 18.20 swój materiał zaprezentuje grupa News

równo o 20.00 przed publicznością stanie Zespół Muzyczny Prezydent

finałowy koncert o 21.00 zagrają Baciary

Poza głównymi headlinerami publiczność zobaczy również lokalnych artystów związanych z Bychawskim Centrum Kultury. Swoje umiejętności zaprezentują członkowie Klubu Seniora, Męski Zespół Wokalny Podkowiacy, zespół Bychawianie oraz Gminna Orkiestra Dęta „Henryczki”. Program uzupełnią pokazy zaprzyjaźnionych formacji Słowianki i Dziewidły, a całość uświetnią muzyczne i taneczne występy najmłodszych mieszkańców gminy.

Darmowa zabawa na stadionie w Bychawie

Podlubelska impreza „W Krainie Pierogów” nieprzerwanie plasuje się w czołówce najbardziej otwartych inicjatyw kulturalnych w regionie. Całkowita rezygnacja z opłat biletowych powoduje, że na trybunach i płycie boiska integrują się wielopokoleniowe rodziny, sąsiedzi z okolicznych miejscowości oraz turyści podróżujący z odległych zakątków kraju.

Inicjatorzy festiwalu otwarcie mówią o szansie na pobicie dotychczasowych rekordów frekwencyjnych. Interesujący dobór artystów w połączeniu z darmowym wejściem stanowi sprawdzony przepis na potężny sukces komercyjny wydarzenia. Wiele przesłanek potwierdza teorię, że bychawski obiekt sportowy znów zapełni się ludźmi do absolutnych granic możliwości.

Samo wydarzenie wykracza daleko poza zwykłe słuchanie muzyki na żywo, budując przestrzeń do międzyludzkiej integracji w niepowtarzalnym klimacie. Organizatorzy festiwalu wystosowali do mieszkańców jasny komunikat zachęcający do udziału.

„Bądźcie tam razem z nami – nie może was zabraknąć”

