COZL prowadzi badania profilaktyczne dla gmin. Zainteresowanie jest bardzo duże

- Zaczynamy naszą akcję. Dzisiaj pierwszą gminę, którą witamy, to jest gmina Ułęż. Cieszymy się, jest duże zainteresowanie, mamy dużo gmin już zgłoszonych do „Gminnego Tygodnia Zdrowia”, ale cały czas gminy mogą się zgłaszać - mówi Dorota Dylon, kierownik Działu Koordynowanej Opieki Onkologicznej COZL

COZL zapewnia kadrę i nowoczesny sprzęt, a gminy organizują transport i rekrutują pacjentów.

- Zrobiliśmy sobie plakaty, rozreklamowaliśmy akcję w social mediach i mieszkańcy się zgłaszali. Oczywiście kto się załapywał, bo to jednak są te widełki takie związane z wiekiem jeśli chodzi o profilaktykę. Po naszej stronie jest transport i jego koszty, ale wydaje mi się, że jest to w sumie mało ważne, jeśli chodzi o ludzkie zdrowie. Dzisiaj przyjechaliśmy nawet autobusem i busem, bo było nas więcej, także fajnie, sporo mieszkańców się zgłosiło – mówi Aneta Królik z Urzędu Gminy w Ułężu.

Pacjenci mogą skorzystać z mammografii, cytologii, testów HPV oraz konsultacji urologicznych i dermatologicznych. Jak przyznają, sami nie przyjechali by na badania aż do Lublina.

- To jest bardzo duże udogodnienie. Nie zawsze każdy ma prawo jazdy. Tak szczerze, to sama bym nie przyjechała – mówi jedna z mieszkanek gminy Ułęż.

- Do Lublina na pewno bym nie przyjechała. Mammografię miałam już kiedyś robioną, ale cytologii z rozmazem nie. I pewnie gdzie indziej byłby z tym problem, także dobrze, że gmina zorganizowała taką akcję – mówi kolejna mieszkanka gminy Ułęż.

- Oj trudno byłoby się zmobilizować, żeby przyjechać, a tak w grupie raźniej. Cytologię trzy lata temu robiłam, to już chyba czas – dodaje kolejna mieszkanka gminy Ułęż, która przyjechała na badania.

Akcja „Gminny Tydzień Zdrowia” cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do COZL ciągle zgłaszają się kolejne gminy z województwa lubelskiego. Ma trwać bezterminowo.

