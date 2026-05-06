Pilny sztab kryzysowy z udziałem premiera. „Nowe eksplozje ognia” w powiecie biłgorajskim!

Wojciech Kulig
2026-05-06 12:55

Premier Donald Tusk zwołał sztab kryzysowy w reakcji na gigantyczny pożar, który wybuchł na Lubelszczyźnie. Ogień strawił już setki hektarów lasów, a w trakcie prowadzonych działań ratowniczych doszło do śmierci pilota. Warunki na miejscu są niezwykle trudne, dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ostrzeżenia do osób przebywających w zagrożonym rejonie.

Pożar w powiecie biłgorajskim. Premier Donald Tusk zwołuje służby

Premier Donald Tusk wziął w środę udział w zebraniu sztabu kryzysowego, powołanego z powodu rozległego pożaru terenów leśnych w powiecie biłgorajskim. W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w stolicy, wzięli udział najważniejsi przedstawiciele służb. Omawiano na nim krytyczną sytuację w województwie lubelskim, gdzie walka z żywiołem toczy się bez przerw od wtorkowego popołudnia.

Śmierć pilota na Lubelszczyźnie. Szef rządu złożył kondolencje

We wtorkowy wieczór, w trakcie gaszenia pożaru, doszło do katastrofy samolotu typu Dromader, będącego własnością Lasów Państwowych. W wyniku tego zdarzenia pilot maszyny poniósł śmierć. Na wstępie obrad sztabu kryzysowego, premier Donald Tusk skierował wyrazy współczucia do rodziny zmarłego.

„Łączymy się w bólu z bliskimi i rodziną pilota Dromadera, który bezpośrednio uczestniczył w akcji i zginął tragicznie ”

- zaznaczył premier.

Walka z pożarem Puszczy Solskiej. Minister o sytuacji na miejscu

Pożar ogarnął cenne przyrodniczo tereny Puszczy Solskiej. Choć początkowo przypuszczano, że sytuację udało się ustabilizować, środa przyniosła nagłe pogorszenie. O przebiegu wydarzeń wypowiadał się minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński.

„Wydawało się ok. godz. 6, że sytuacja normuje się. Ranek przyniósł trochę zaskoczeń i nowe eksplozje ognia. Dokonano niezbędne zmiany, wprowadzono środki lotnicze, policyjny Black Hawk śmigłowiec Lasów Państwowych i Dromader”

- przekazał w południe szef MSWiA. Płomienie w szybkim tempie zajęły znaczny obszar, co skutkowało ogłoszeniem najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego na terenie całego województwa lubelskiego.

Działania gaśnicze na Lubelszczyźnie. WOT pomaga Państwowej Straży Pożarnej

Do walki z niszczycielskim żywiołem zaangażowano wiele służb. Zastępy straży pożarnej mogą liczyć na wsparcie ze strony żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, o czym poinformowała Państwowa Straż Pożarna.

„Od wczesnych godzin porannych blisko 70 żołnierzy 2 LBOT z pododdziałów w Zamościu i Kraśniku wspiera strażaków w działaniach gaśniczych na terenach objętych pożarem. Żołnierze realizują zadania związane z zabezpieczeniem rejonu działań, lokalizowaniem zarzewi ognia oraz dogaszaniem pogorzelisk poprzez przekopywanie i wygaszanie tlących się miejsc”

- przekazała PSP.

Komunikat RCB dla powiatu biłgorajskiego. Zasady bezpieczeństwa

W środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat ostrzegawczy dla osób zamieszkujących powiat biłgorajski. Z uwagi na silne zadymienie, zalecono unikanie wychodzenia z domów oraz wyłączenie systemów wentylacyjnych. Mieszkańcy otrzymali również instrukcje dotyczące przygotowania się do potencjalnej ewakuacji, w tym zebrania najważniejszych dokumentów, lekarstw oraz niezbędnych przedmiotów. Przedstawiciele RCB zaapelowali także o unikanie zbliżania się do obszaru pożaru, aby nie komplikować działań ratowniczych.

