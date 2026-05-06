Niezwykle groźna sytuacja ma miejsce blisko południowych granic Roztoczańskiego Parku Narodowego. W rejonie powiatu biłgorajskiego pojawił się potężny ogień, który w krótkim czasie objął wielki teren. Zgodnie z porannymi danymi płomienie strawiły już ponad 300 hektarów kompleksu leśnego Puszczy Solskiej. Wielkość tego niszczycielskiego zjawiska jest na tyle duża, że można je obserwować bezpośrednio z orbity.

Gigantyczny pożar w Puszczy Solskiej dostrzeżony przez satelity

Specjaliści od zjawisk pogodowych analizujący najświeższe zdjęcia satelitarne potwierdzają niespotykaną skalę tego żywiołu. Nad całym województwem lubelskim unosi się potężna chmura dymu.

- Pożar jest widoczny na aktualnych zdjęciach satelitarnych

- przekazali twórcy profilu "Łowcy Burz Paweł i Marta - Prognozy i ostrzeżenia", opierając się na materiałach udostępnionych przez serwis meteologix.com. Udostępnione obrazy wyraźnie ukazują potężny słup dymu niedaleko Biłgoraja. Mieszkańcy Lubelszczyzny wyczuwają zapach spalenizny nawet w odległości kilkudziesięciu kilometrów od miejsca wybuchu pożaru.

Akcja gaśnicza w rejonie Biłgoraja. Lasy Państwowe podają szczegóły

Służby rzuciły do walki z żywiołem potężne siły. W trudnych działaniach uczestniczy ponad 300 funkcjonariuszy z jednostek państwowych oraz ochotników. Niestety bieżąca aura w ogóle nie sprzyja pracującym strażakom. Przedstawiciele Lasów Państwowych podkreślają, że opanowanie ognia w tych warunkach stanowi wyjątkowo trudne wyzwanie.

- Wilgotność ściółki w miejscu pożaru poniżej 10%, czyli na poziomie wilgotności kartki papieru, wzmaga się wiatr

- przekazali bezpośrednio leśnicy. Działania ratunkowe ruszyły we wtorek 5 maja około godziny 16:00, kiedy płomienie zauważono ze strażnicy obserwacyjnej Lasów Państwowych. Do opanowania krytycznej sytuacji natychmiast skierowano ogromne wsparcie sprzętowe, w tym samoloty i śmigłowce. Przebieg operacji monitoruje osobiście na miejscu dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak.

- Linia ognia ma ok. 800 metrów i w chwili obecnej to pożar powierzchniowy. Na miejscu jest kilkudziesięciu leśników. Kierujemy w terenie jednostki straży pożarnej do pożaru, wykonujemy też aktualnie pasy zaporowe. Dziś rano zadysponowaliśmy kolejny śmigłowiec i czekamy na jeszcze jeden z Białegostoku. W powietrzu latają nasze dwa samoloty

- przekazał ze strefy zagrożenia dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła Alert RCB w powiecie biłgorajskim

Z powodu potężnego dymu oraz rosnącego zagrożenia pożarowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilne powiadomienia do osób przebywających w powiecie biłgorajskim. Służby stanowczo proszą o zachowanie maksymalnej ostrożności.

- Uwaga! Pożar lasu i duże zadymienie w powiecie biłgorajskim (gminy: Łukowa, Józefów, Aleksandrów). Nie otwieraj okien. Słuchaj poleceń służb

- czytamy w oficjalnym ostrzeżeniu wydanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Służby ratunkowe apelują o bezwzględne stosowanie się do poniższych zaleceń bezpieczeństwa we wskazanym rejonie:

Zadbaj o szczelne zamknięcie okien i drzwi, wyłącz też wentylację nawiewną.

Spędzaj możliwie jak najmniej czasu na otwartej przestrzeni.

Unikaj zbliżania się do obszaru objętego ogniem i nie przeszkadzaj w działaniach ratowników.

Na bieżąco sprawdzaj wszystkie komunikaty lokalnych władz oraz jednostek straży.

Zgromadź najważniejsze dokumenty, leki i rzeczy osobiste na wypadek ewentualnej ewakuacji z domu.

Jeśli poczujesz bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, natychmiast zadzwoń pod numer 112.