Niezwykle groźna sytuacja ma miejsce blisko południowych granic Roztoczańskiego Parku Narodowego. W rejonie powiatu biłgorajskiego pojawił się potężny ogień, który w krótkim czasie objął wielki teren. Zgodnie z porannymi danymi płomienie strawiły już ponad 300 hektarów kompleksu leśnego Puszczy Solskiej. Wielkość tego niszczycielskiego zjawiska jest na tyle duża, że można je obserwować bezpośrednio z orbity.
Gigantyczny pożar w Puszczy Solskiej dostrzeżony przez satelity
Specjaliści od zjawisk pogodowych analizujący najświeższe zdjęcia satelitarne potwierdzają niespotykaną skalę tego żywiołu. Nad całym województwem lubelskim unosi się potężna chmura dymu.
- Pożar jest widoczny na aktualnych zdjęciach satelitarnych
- przekazali twórcy profilu "Łowcy Burz Paweł i Marta - Prognozy i ostrzeżenia", opierając się na materiałach udostępnionych przez serwis meteologix.com. Udostępnione obrazy wyraźnie ukazują potężny słup dymu niedaleko Biłgoraja. Mieszkańcy Lubelszczyzny wyczuwają zapach spalenizny nawet w odległości kilkudziesięciu kilometrów od miejsca wybuchu pożaru.
Akcja gaśnicza w rejonie Biłgoraja. Lasy Państwowe podają szczegóły
Służby rzuciły do walki z żywiołem potężne siły. W trudnych działaniach uczestniczy ponad 300 funkcjonariuszy z jednostek państwowych oraz ochotników. Niestety bieżąca aura w ogóle nie sprzyja pracującym strażakom. Przedstawiciele Lasów Państwowych podkreślają, że opanowanie ognia w tych warunkach stanowi wyjątkowo trudne wyzwanie.
- Wilgotność ściółki w miejscu pożaru poniżej 10%, czyli na poziomie wilgotności kartki papieru, wzmaga się wiatr
- przekazali bezpośrednio leśnicy. Działania ratunkowe ruszyły we wtorek 5 maja około godziny 16:00, kiedy płomienie zauważono ze strażnicy obserwacyjnej Lasów Państwowych. Do opanowania krytycznej sytuacji natychmiast skierowano ogromne wsparcie sprzętowe, w tym samoloty i śmigłowce. Przebieg operacji monitoruje osobiście na miejscu dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak.
- Linia ognia ma ok. 800 metrów i w chwili obecnej to pożar powierzchniowy. Na miejscu jest kilkudziesięciu leśników. Kierujemy w terenie jednostki straży pożarnej do pożaru, wykonujemy też aktualnie pasy zaporowe. Dziś rano zadysponowaliśmy kolejny śmigłowiec i czekamy na jeszcze jeden z Białegostoku. W powietrzu latają nasze dwa samoloty
- przekazał ze strefy zagrożenia dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła Alert RCB w powiecie biłgorajskim
Z powodu potężnego dymu oraz rosnącego zagrożenia pożarowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilne powiadomienia do osób przebywających w powiecie biłgorajskim. Służby stanowczo proszą o zachowanie maksymalnej ostrożności.
- Uwaga! Pożar lasu i duże zadymienie w powiecie biłgorajskim (gminy: Łukowa, Józefów, Aleksandrów). Nie otwieraj okien. Słuchaj poleceń służb
- czytamy w oficjalnym ostrzeżeniu wydanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Służby ratunkowe apelują o bezwzględne stosowanie się do poniższych zaleceń bezpieczeństwa we wskazanym rejonie:
- Zadbaj o szczelne zamknięcie okien i drzwi, wyłącz też wentylację nawiewną.
- Spędzaj możliwie jak najmniej czasu na otwartej przestrzeni.
- Unikaj zbliżania się do obszaru objętego ogniem i nie przeszkadzaj w działaniach ratowników.
- Na bieżąco sprawdzaj wszystkie komunikaty lokalnych władz oraz jednostek straży.
- Zgromadź najważniejsze dokumenty, leki i rzeczy osobiste na wypadek ewentualnej ewakuacji z domu.
- Jeśli poczujesz bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, natychmiast zadzwoń pod numer 112.