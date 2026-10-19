Rosyjskie ataki na Ukrainie. Wojsko monitoruje polskie niebo

W poniedziałkowy wieczór, 19 października, nad wschodnią Polską poderwano do lotu polskie samoloty wojskowe. To bezpośrednia reakcja na działania zbrojne prowadzone przez Rosję na terytorium Ukrainy. W związku z sytuacją, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilne komunikaty do mieszkańców regionów graniczących z Ukrainą.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”

- to fragment oficjalnego alertu rozesłanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na telefony.

Kto dostał Alert RCB? Wykaz miast i powiatów

Wiadomości z ostrzeżeniami trafiły bezpośrednio do osób przebywających na terytorium województwa lubelskiego oraz podkarpackiego. Krótkie smsy otrzymali obywatele ze wszystkich większych ośrodków miejskich i powiatów w tej konkretnej części naszego kraju.

W obrębie województwa podkarpackiego stosowne ostrzeżenia skierowano do mieszkańców:

takich miast jak Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg oraz Przemyśl,

powiatów: dębickiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, leskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, przemyskiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, sanockiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i tarnobrzeskiego.

W przypadku województwa lubelskiego alerty powędrowały natomiast do osób przebywających na terenie:

Białej Podlaskiej, Zamościa, Chełma i Lublina,

powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego, a także zamojskiego.

Komunikaty służb o zachowanie ostrożności i spokoju

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej ma na celu zabezpieczenie nieba i zagwarantowanie bezpieczeństwa obywatelom. Mieszkańcy regionów przygranicznych mogą słyszyć wzmożony ruch maszyn wojskowych.

Służby podkreślają, że cała sytuacja jest na bieżąco analizowana, a obywatelom zaleca się śledzenie oficjalnych kanałów informacyjnych i stosowanie się do wydawanych zaleceń.