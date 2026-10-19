Stroiki na Wszystkich Świętych 2026. Te będą hitem

Stroiki na Wszystkich Świętych 2026

1 listopada Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze, aby uczcić pamięć zmarłych bliskich. Na nagrobkach pojawiają się znicze, kwiaty i różnego rodzaju dekoracje, które są wyrazem pamięci oraz szacunku. Wiele osób już na kilka dni przed Wszystkimi Świętymi porządkuje groby i zastanawia się, jak je udekorować. Dużą popularnością cieszą się nie tylko chryzantemy i lampiony, lecz także stroiki, które mogą nadać nagrobkom elegancki i uporządkowany wygląd. Jakie kompozycje wybrać na Wszystkich Świętych 2026? Te propozycje warto wziąć pod uwagę.

Stroiki z chryzantemami. Klasyka wciąż się sprawdza

Chryzantemy od lat kojarzą się z dekorowaniem grobów na początku listopada. Nic więc dziwnego, że również w 2026 roku warto uwzględnić je przy wyborze kompozycji na Wszystkich Świętych.

Kwiaty te można kupić samodzielnie, w doniczkach lub jako kwiaty cięte, ale równie dobrze sprawdzą się jako element gotowych stroików na cmentarz. W połączeniu z gałązkami iglastymi, ozdobnymi liśćmi czy innymi kwiatami tworzą eleganckie kompozycje, które można dopasować do wyglądu nagrobka. W galerii poniżej załączamy kilka zdjęć stroików na Wszystkich Świętych, które być może zainspirują was do dekoracji grobów bliskich.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Stroiki na Wszystkich Świętych. Te będą hitem [ZDJĘCIA]

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Wszystkich Świętych 2026. Dekoracje na groby

Groby można udekorwać nie tylko stroikami, ale również zniczami, których już od tygodni w sklepach nie brakuje - Markety już gotowe na Wszystkich Świętych. Tak wyglądają półki w Lidlu. W tym roku podobnie jak w poprzednich latach wiele osób zdecyduje się także z pewnością na kwiaty sztuczne, które są trwałe i mogą zdobić nagrobki przez dłuższy czas, niezależnie od zmieniającej się pogody.

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