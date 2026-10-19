Służby zakończyły przeczesywanie terenu pod Lublinem. Po tajemniczym obiekcie nie ma śladu

Służby przeczesywały obszary położone na południe od Lublina od niedzielnego poranka. W poniedziałkowych działaniach uczestniczyło 33 żołnierzy z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, dysponujących specjalistycznym zespołem poszukiwawczo-ratowniczym, którzy prowadzili poszukiwania w rejonie miejscowości Krężnica Jara i Strzeszkowice Duże. Poszukiwania zakończono o godzinie 15:00, nie odnajdując żadnych obiektów ani ich fragmentów. Na ten moment nie wiadomo czy akcja będzie kontynuowana.

Głośny odgłos w środku nocy

Reakcja służb była odpowiedzią na niepokojące sygnały od lokalnej społeczności. Pierwsze zgłoszenia policja otrzymała w niedzielę około godziny 2:00 w nocy, a kolejne spływały do godzin przedpołudniowych.

Mieszkańcy informowali o głośnym odgłosie przelatującego obiektu, jednak nie słyszano żadnego wybuchu, ani nie zgłoszono żadnych zniszczeń budynków czy mienia.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wyjaśniło, że akcja miała charakter prewencyjny i służyła weryfikacji zarejestrowanego sygnału radiolokacyjnego oraz zgłoszeń ludności. DORSZ podkreśliło, że na obecnym etapie nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wśród analizowanych hipotez znajdują się m.in. zjawiska meteorologiczne, a także ewentualne próby przemytu lub działania o charakterze prowokacyjnym.

Wojsko przestrzega przed fake newsami

Służby wojskowe apelują o spokój oraz korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych komunikatów. Zwracają uwagę, że w sieci łatwo o niepotwierdzone plotki, które mogą być wykorzystywane do wywoływania niepokoju społecznego i prowadzenia działań dezinformacyjnych.

Przypomniano również, że w przypadku odnalezienia jakichkolwiek nieznanych przedmiotów czy szczątków w terenie, pod żadnym pozorem nie należy się do nich zbliżać ani ich podnosić. Wszelkie podejrzane znaleziska należy od razu zgłaszać pod numerem 112.

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Co latało nocą nad Lublinem?