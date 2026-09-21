Pijany Ukrainiec staranował toyotę w Lublinie. 35-latek zostanie deportowany

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-21 18:00

Groźny wypadek na lubelskim rondzie. Kierujący busem nie zatrzymał się, by przepuścić auto osobowe i doprowadził do wypadku. Poszkodowany kierowca drugiego pojazdu wylądował w szpitalu. Sprawca wydmuchał przeszło 2,5 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali 35-letniego obywatela Ukrainy i rozpoczęli procedurę jego wydalenia z kraju.

Dwaj policjanci trzymają zatrzymanego sprawcę wypadku w Lublinie. O deportacji mężczyzny przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Sprawca wypadku w Lublinie wydmuchał 2,5 promila. 35-latek zostanie wydalony z Polski

Ten groźny wypadek  miał miejsce w niedzielę, 20 września na rondzie płk. Ryszarda J. Kuklińskiego w Lublinie. Według relacji lubelskich funkcjonariuszy, 35-letni obywatel Ukrainy kierował dostawczą toyotą, jadąc al. Solidarności ze strony Zamku Lubelskiego. Wjeżdżając na rondo, mężczyzna zignorował zasady ruchu drogowego i nie przepuścił innej toyoty. Za kierownicą drugiego z pojazdów siedział mężczyzna świadczący usługi przewozu osób. W efekcie doszło do zderzenia pojazdów. Wypadek zakończył się obrażeniami dla kierowcy osobówki. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

Sonda
Czy sędziowie są zbyt łaskawi dla pijanych kierowców?

Pijany 35-latek z zakazem wjazdu do Schengen. Surowe konsekwencje dla obywatela Ukrainy

Na miejscu interweniowała policja. Policjanci przeprowadzili badanie alkomatem obu kierowców. Okazało się, że 35-letni sprawca miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. W rezultacie został on od razu zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi.

To jednak nie koniec problemów nietrzeźwego kierowcy. Przedstawiciele lubelskiej policji poinformowali, że po zakończeniu niezbędnych czynności złożono wniosek do Straży Granicznej o deportację 35-letniego obywatela Ukrainy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez mundurowych, wydalenie z kraju ma nastąpić wkrótce. Dodatkowo mężczyzna ma zostać ukarany zakazem przekraczania granic strefy Schengen na określony czas.

Dokończ nazwę miejscowości z woj. lubelskiego
Pytanie 1 z 10
Ta miejscowość słynie ze stadniny koni. Mowa o Janowie:
Pijany i naćpany Ukrainiec przejechał znanego adwokata 