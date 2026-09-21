Pijany Ukrainiec staranował toyotę w Lublinie. 35-latek zostanie deportowany

Sprawca wypadku w Lublinie wydmuchał 2,5 promila. 35-latek zostanie wydalony z Polski

Ten groźny wypadek miał miejsce w niedzielę, 20 września na rondzie płk. Ryszarda J. Kuklińskiego w Lublinie. Według relacji lubelskich funkcjonariuszy, 35-letni obywatel Ukrainy kierował dostawczą toyotą, jadąc al. Solidarności ze strony Zamku Lubelskiego. Wjeżdżając na rondo, mężczyzna zignorował zasady ruchu drogowego i nie przepuścił innej toyoty. Za kierownicą drugiego z pojazdów siedział mężczyzna świadczący usługi przewozu osób. W efekcie doszło do zderzenia pojazdów. Wypadek zakończył się obrażeniami dla kierowcy osobówki. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

Sonda Czy sędziowie są zbyt łaskawi dla pijanych kierowców? TAK, zdecydowanie NIE Nie mam zdania w tej sprawie

Pijany 35-latek z zakazem wjazdu do Schengen. Surowe konsekwencje dla obywatela Ukrainy

Na miejscu interweniowała policja. Policjanci przeprowadzili badanie alkomatem obu kierowców. Okazało się, że 35-letni sprawca miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. W rezultacie został on od razu zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi.

To jednak nie koniec problemów nietrzeźwego kierowcy. Przedstawiciele lubelskiej policji poinformowali, że po zakończeniu niezbędnych czynności złożono wniosek do Straży Granicznej o deportację 35-letniego obywatela Ukrainy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez mundurowych, wydalenie z kraju ma nastąpić wkrótce. Dodatkowo mężczyzna ma zostać ukarany zakazem przekraczania granic strefy Schengen na określony czas.

Dokończ nazwę miejscowości z woj. lubelskiego Pytanie 1 z 10 Ta miejscowość słynie ze stadniny koni. Mowa o Janowie: Lubelskim Karwickim Podlaskim Następne pytanie