Syreny na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy dwóch powiatów dostali pilne powiadomienia

Osoby w rejonie janowskim otrzymały komunikat: „Ćwiczenie: W dn. 22-23.09 w godz. 10.00-12.00 na terenie powiatu janowskiego odbędzie się trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój".

Z kolei do odbiorców przebywających w powiecie hrubieszowskim trafiła wiadomość o takim brzmieniu: „Ćwiczenie: W dn. 22.09 w godz. 07.40-09.00 na terenie powiatu hrubieszowskiego odbędzie się trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój”.

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Mechanizm Alert RCB służy do błyskawicznego informowania obywateli o nagłych kryzysach poprzez wiadomości SMS. Treść komunikatów powstaje dzięki stałej współpracy wielu organów państwowych. Swoje dane na bieżąco udostępniają ministerstwa, policja, straż pożarna i graniczna, a także centralne placówki takie jak IMGW oraz poszczególne urzędy wojewódzkie.