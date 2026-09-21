Nowe autobusy hybrydowe w Lublinie. MPK zaprezentowało przegubowe Solarisy

Nowe autobusy na Placu Zamkowym w Lublinie

Zaprezentowane przed Zamkiem Lubelskim nowe pojazdy przyciągały wzrok swoim innowacyjnym wyglądem, a dzięki charakterystycznym barwom miejskiego przewoźnika idealnie wkomponowały się w otoczenie. „Nic tylko siadać i jechać" – podsumował z uśmiechem jeden ze starszych mężczyzn, który zasiadł za kierownicą. Jako były kierowca MPK z uwagą przyjrzał się desce rozdzielczej, układom lusterek oraz regulacji siedzenia, po czym stwierdził krótko: „Berliet to to nie jest...".

Unijne wsparcie na zakup taboru

Nie da się ukryć, że dawne Jelcze, które dominowały na lubelskich ulicach dekady temu, to zupełnie inna bajka w porównaniu do najnowszych Solarisów. Inwestycja była możliwa dzięki znacznemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej, skąd na ten cel przeznaczono ponad 43 miliony złotych.

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Wyposażenie nowych autobusów MPK

Pasażerowie mają do dyspozycji klimatyzowane wnętrze z dostępem do portów USB i specjalnych miejsc dla rowerów. Osiemnastometrowe pojazdy mogą pomieścić co najmniej 120 osób, z czego 40 znajdzie miejsce siedzące. ZTM Lublin zwraca uwagę, że maszyny posiadają funkcję asystenta prawej strony, co ma zapobiec potrąceniom pieszych lub rowerzystów. Przedstawiciele zarządu podkreślają, że fundusze z UE pozwoliły na odświeżenie największych pojazdów we flocie, co wyraźnie podniesie jakość podróży.

- Nowe „hybrydy” marki Solaris to pojazdy spełniające najwyższe standardy w komunikacji miejskiej. Są niskopodłogowe i przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wyposażone w monitoring, głosową zapowiedź przystanków, tzw. ciepłe guziki oraz system do zliczania pasażerek i pasażerów, a także automaty do sprzedaży biletów - informuje ZTM Lublin.

Na jakich liniach pojadą hybrydy?

Świeżo zakupione przegubowce już wyjechały na ulice Lublina, by obsłużyć trasy cieszące się największym zainteresowaniem. Nowoczesne hybrydy można spotkać między innymi na liniach takich jak 2, 14, 15 czy 26, a także 31, 40, 55 i 57. Zajmą one miejsce wysłużonych już autobusów, które woziły mieszkańców od 2014 roku.