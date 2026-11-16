30-latka zginęła w karambolu na S12. Ukraiński kierowca przyznał się do spowodowania wypadku

Do wypadku doszło w piątek wieczorem w miejscowości Janówek, na drodze ekspresowej S12 w kierunku Piask. W karambolu uczestniczyło łącznie sześć pojazdów.

O zarzutach poinformował w niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Według wstępnych ustaleń 52-letni obywatel Ukrainy, Serghii V. nie dostosował prędkości do panujących warunków i nie zachował należytej ostrożności w rejonie prowadzonych prac drogowych, gdzie obowiązywało zwężenie jezdni. Wskutek czego uderzył w tył poprzedzającego go samochodu osobowego, którym kierowała 30-latka.

Siła uderzenia była na tyle duża – wskazał rzecznik - że Volkswagen Polo został wepchnięty w jadący przed nim samochód osobowy. Ten z kolei uderzył dalej w wojskowy samochód ciężarowy marki Jelcz, który najechał na następny pojazd należący do wojska. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Prokuratura dodała, że pozostałe osoby wymagające pomocy medycznej zostały przetransportowane do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

52-latek usłyszał w niedzielę zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Przyznał się do popełnienia czynu i wyjaśnił, że nie zauważył oznakowania informującego o ograniczeniach na drodze. Śledczy skierowali do sądu wniosek o jego aresztowanie