Tragedia na polnej drodze. 19-latka nie żyje. Zatrzymano dwóch pijanych mężczyzn

Dramat rozegrał się w nocy z soboty na niedzielę około północy w miejscowości Łukówiec. Na pozbawionej oświetlenia drodze gruntowej samochód osobowy marki Ford potrącił 19-letnią kobietę. Przeprowadzona akcja ratunkowa oraz przetransportowanie poszkodowanej do placówki medycznej nie przyniosły rezultatu, kobieta zmarła. Funkcjonariusze policji natychmiast rozpoczęli czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu tego tragicznego wypadku.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że 25-letni kierujący pojazdem marki Ford na drodze gruntowej, nieoświetlonej przodem pojazdu z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn najechał na pieszą idącą po prawej stronie drogi w tym samym kierunku” - informuje komisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Siła uderzenia sprawiła, że poszkodowana dziewczyna znalazła się bezpośrednio pod samochodem. Po wyciągnięciu spod auta przewieziono ją do szpitala, jednak odniesione obrażenia okazały się śmiertelne.

Wypadek w Łukówcu. Pijany 25-latek kierował bez uprawnień

Pracujący na miejscu zdarzenia mundurowi sprawdzili stan trzeźwości 25-letniego kierowcy i potwierdzili, że mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Szybko wyszły też na jaw kolejne obciążające go fakty. Mężczyzna w ogóle nie powinien siadać za kierownicą samochodu, gdyż nie miał prawa jazdy.

„Kierujący samochodem został przebadany przez mundurowych na zawartość alkoholu w organizmie - był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Ponadto okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami” - przekazał komisarz Karbowniczek.

W chwili tragedii 19-latce towarzyszył idący z nią 22-letni świadek zdarzenia. Badanie wykazało, że drugi z mężczyzn również znajdował się pod działaniem alkoholu. Policjanci zdecydowali o zatrzymaniu obu uczestników i przewiezieniu ich do komendy.

Tragedia w powiecie lubartowskim

Nowe światło na sprawę rzucają doniesienia opublikowane przez portal Lublin112. Dziennikarze tego serwisu ustalili, że wypadek ma wymiar rodzinnego dramatu, ponieważ według informacji portalu 25-letni kierowca i zmarła 19-latka byli rodzeństwem.

Śmiertelne potrącenie 19-latki w Łukówcu bada prokurator

Przesłuchania oraz kolejne czynności procesowe z udziałem zatrzymanych mężczyzn ruszą dopiero po ich wytrzeźwieniu. Dalszy tok postępowania przedstawił rzecznik policji.:

„Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem Prokuratora. Jego decyzją ciało 19-latki zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Teraz funkcjonariusze z lubartowskiej komendy będą wyjaśniać wszystkie okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia”.