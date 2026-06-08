Pierwsza sobota wakacji będzie elektryzująca. Szykuje się niecodzienna impreza

Olka Mazur
2026-06-08 15:55

Mają to być rytmy, które uniosą nas nad wodą – tak zapewniają organizatorzy. Nad Zalewem Zemborzyckim szykuje się niecodzienna impreza muzyczna – Zakwasy i Molo Kwaśnych Ananasów. To coś czego fani techno i elektrycznych brzmień nie mogą przegapić.

Pierwsza sobota wakacji będzie elektryzująca. Szykuje się niecodzienna impreza

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Autor: Pexels.com
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- Będzie to elektroniczna muzyka przygodowa, wielogatunkowa i wielowymiarowa. Po południu będziemy zaczynać bardziej soft. Będą trochę etniczne klimaty, takie właśnie wyspiarskie. Później wieczorem, kiedy już dzieci po dobranocce pójdą spać, wtedy odpalamy trochę szybciej, troszkę mocniej. Tutaj będą bardziej słyszane wpływy właśnie techno, tekno, ale wszystko w konwencji EDM (Electronic Dance Music), także bardzo mocno, tanecznie, happy - Katarzyna Wójciak, organizatorka wydarzenia.

MUZYCZNI PRZEWODNICY:

  •  Lejto Cole
  •  Radeus
  •  Psyshroom Girl
  •  Mole
  •  T.B.A

Impreza Zakwasy i Molo Kwaśnych Ananasów odbędzie się w pierwszą sobotę wakacji, czyli 27 czerwca nad Zalew Zemborzyckim, a dokładniej przy ul. Nad Zalewem 15. Start o godzinie 14:00, wstęp jest darmowy.

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