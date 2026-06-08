Pierwsza sobota wakacji będzie elektryzująca. Szykuje się niecodzienna impreza

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- Będzie to elektroniczna muzyka przygodowa, wielogatunkowa i wielowymiarowa. Po południu będziemy zaczynać bardziej soft. Będą trochę etniczne klimaty, takie właśnie wyspiarskie. Później wieczorem, kiedy już dzieci po dobranocce pójdą spać, wtedy odpalamy trochę szybciej, troszkę mocniej. Tutaj będą bardziej słyszane wpływy właśnie techno, tekno, ale wszystko w konwencji EDM (Electronic Dance Music), także bardzo mocno, tanecznie, happy - Katarzyna Wójciak, organizatorka wydarzenia.

MUZYCZNI PRZEWODNICY:

Lejto Cole

Radeus

Psyshroom Girl

Mole

T.B.A

Impreza Zakwasy i Molo Kwaśnych Ananasów odbędzie się w pierwszą sobotę wakacji, czyli 27 czerwca nad Zalew Zemborzyckim, a dokładniej przy ul. Nad Zalewem 15. Start o godzinie 14:00, wstęp jest darmowy.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: S19 na półmetku. W sierpniu nowe utrudnienia dla kierowców