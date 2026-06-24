"Odebrało mi rozum". Pijany ksiądz tłumaczył, że pojechał po jedzenie

Do zdarzenia doszło w nocy z 2 na 3 kwietnia, między Wielkim Czwartkiem a Wielkim Piątkiem.

Ksiądz prowadził samochód mając ponad 2 promile alkoholu.

Duchowny przekroczył dozwoloną prędkość o około 20 km/h.

Ksiądz posługujący w jednej z lubelskich parafii kierował samochodem pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło przed świętami wielkanocnymi, w nocy z 2 na 3 kwietnia (Wielki Czwartek/Wielki Piątek). Jak informuje lokalny portal lublin24.pl, Konrad Ż. przekroczył dozwoloną prędkość o około 20 km/h. 41-latek był kompletnie pijany - w organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. We wtorek przed Sądem Rejonowym w Lublinie odbył się proces. Mężczyzna przyznał się do prowadzenia auta pod wpływem alkoholu.

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Ksiądz tłumaczył, że w Wielki Czwartek po całym dniu intensywnej pracy i przygotowań do świąt wrócił późnym wieczorem na plebanię. Zmęczony wypił kilka lampek wina, a następnie poczuł silny głód. Ponieważ nie miał jedzenia, rozważał zamówienie posiłku, ale zrezygnował z powodu długiego czasu oczekiwania.

Jak przyznał, pod wpływem alkoholu podjął błędną decyzję o prowadzeniu samochodu, czego dziś żałuje. Tłumaczył również, że był przeciążony obowiązkami, chciał się zrelaksować i czuł się na tyle dobrze, że zdecydował się wyjechać. Dodał, że niewielki ruch na drodze miał wpłynąć także na przekroczenie przez niego prędkości. - Odebrało mi rozum i powziąłem decyzję o prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu. Czego żałuję, nigdy tego nie robiłem. Przekroczyłem również swoje moralne granice. Sam szukam odpowiedzi, z jakiego powodu mogło to nastąpić - powiedział ksiądz, cytowany przez lublin24.pl.