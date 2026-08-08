Śmiertelne potrącenie w gminie Dołhobyczów. Policja czeka na relacje świadków i nagrania z kamer

Do tragicznego wypadku doszło w piątkowy wieczór na terenie miejscowości Siekierzyńce w powiecie hrubieszowskim. Służby poinformował o zdarzeniu przypadkowy świadek.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący nieustalonym na chwilę obecną pojazdem potrącił 46-latkę, która idąc poboczem drogi prowadziła rower koloru niebieskiego. Po zdarzeniu kierujący oddalił się z miejsca nie udzielając pokrzywdzonej pomocy - relacjonuje mł. asp. Beata Kieliszek z zespołu prasowego KWP w Lublinie.

Na miejsce wypadku skierowano załogę karetki. Życia 46-latki nie udało się uratować. Mundurowi ustalają okoliczności tego zdarzenia. Pomocne mogą być relacje świadków wypadku, a także nagrania z samochodowych rejestratorów jazdy od osób, które w piątkowy wieczór podróżowały trasą między miejscowościami Skierzyńce - Oszczów.

Informacje i materiały przekazywać należy do Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie. Jej dyżurny czeka pod numerem 47 815 32 10. Można się też kontaktować z numerem alarmowym 112.

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