Zderzenie busa rejsowego i osobówki w Pułankowicach. Są poszkodowani

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

Dyżurny wojewódzkiej straży pożarnej w Lublinie poinformował, że busem podróżowało 10 osób. Trzy z poważniejszymi obrażeniami strażacy ewakuowali z pojazdu. Do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 7 na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 848 i 842.

Poszkodowanych zostało 11 osób - 9 podróżujących busem i 2 z pojazdu osobowego.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu busowi rejsowemu. W wyniku zderzenia bus przewrócił się na bok. Służby ratunkowe udzielają pomocy poszkodowanym i zabezpieczają miejsce wypadku - relacjonuje mł. asp. Marzena Sałata z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

Autor: Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku/ Materiały prasowe

Na miejscu pracują służby ratunkowe. Droga wojewódzka 848 jest zablokowana, występują utrudnienia w ruchu. Policja kieruje tam na objazdy.

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