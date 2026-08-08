Tragiczna śmierć 46-latki w powiecie hrubieszowskim! Kierowca potrącił ją i uciekł

Tragiczny wypadek w Siekierzyńcach. Kobieta zginęła na miejscu, sprawca zbiegł

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w piątek, 7 sierpnia wieczorem na terenie gminy Dołhobyczów, w miejscowości Siekierzyńce. Nieznany pojazd uderzył w 46-letnią pieszą, która szła skrajem drogi ze swoim niebieskim rowerem. Sprawca potrącenia odjechał w nieznanym kierunku, nie udzielając pomocy. Zgłoszenie wpłynęło do służb w okolicach godziny 22, a przekazała je osoba, która przypadkowo przejeżdżała tamtędy autem. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policyjne i karetkę pogotowia. Niestety, mimo reanimacji, życia 46-latki nie udało się uratować.

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Poszukiwania świadków i nagrań z kamer na trasie Siekierzyńce - Oszczów

Śledczy z Hrubieszowa pracują nad odtworzeniem przebiegutragedii i ustaleniem, jaki dokładnie samochód brał w niej udział. W związku z tym mundurowi zwracają się z apelem do kierowców, którzy w piątkowy wieczór podróżowali odcinkiem drogi pomiędzy Siekierzyńcami a Oszczowem. Kluczowe mogą okazać się materiały z kamer samochodowych, nawet te, na których nie widać samego uderzenia. Posiadacze takich nagrań są proszeni o ich udostępnienie Komendzie Powiatowej Policji w Hrubieszowie. Zgłaszać mogą się również naoczni świadkowie i wszystkie osoby dysponujące jakimikolwiek informacjami na temat zbiegłego kierowcy i jego auta. Kontakt z oficerem dyżurnym jest możliwy pod numerem 47 815 32 10, a także za pośrednictwem ogólnopolskiego numeru alarmowego 112.