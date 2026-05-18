Obwodnica Opola Lubelskiego ma być gotowa w przyszłym roku. Podpisano umowę

- Podpisaliśmy umowę na pierwszy etap budowy obwodnicy Opola Lubelskiego. Powstanie droga, zostanie przebudowane pięć skrzyżowań, zostaną wybudowane chodniki, ścieżki rowerowe. Obwodnica rozpocznie swój bieg od skrzyżowania z drogą wojewódzką na ulicy Lubelskiej i z drogą powiatową na ulicy Szkolnej, a zakończy na skrzyżowaniu dróg gminnych ulicy Owocowej i ulicy Fabrycznej – mówi Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego będzie kosztowała prawie 35 mln zł. Długość odcinka to 1,750 km.
