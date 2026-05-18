Obwodnica Opola Lubelskiego ma być gotowa w przyszłym roku. Podpisano umowę

Olka Mazur
2026-05-18 13:22

Już za kilka tygodni ruszy budowa obwodnicy Opola Lubelskiego. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie podpisał właśnie umowę z wykonawcą. Ten będzie miał 14 miesięcy na wykonanie tej drogi.

Autor: Pixabay.com
- Podpisaliśmy umowę na pierwszy etap budowy obwodnicy Opola Lubelskiego. Powstanie droga, zostanie przebudowane pięć skrzyżowań, zostaną wybudowane chodniki, ścieżki rowerowe. Obwodnica rozpocznie swój bieg od skrzyżowania z drogą wojewódzką na ulicy Lubelskiej i z drogą powiatową na ulicy Szkolnej, a zakończy na skrzyżowaniu dróg gminnych ulicy Owocowej i ulicy Fabrycznej – mówi Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego będzie kosztowała prawie 35 mln zł. Długość odcinka to 1,750 km.

