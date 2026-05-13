Szykuje się kolejny etap rozbudowy ważnej drogi w woj. lubelskim. Będą duże utrudnienia w ruchu

Prace wkrótce ruszają

Prace będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania przy stacji paliw ORLEN do przejazdu kolejowego w rejonie myjni samochodowej. Odcinek ten zostanie całkowicie wyłączony z ruchu.

To oznacza m.in. brak możliwości skrętu w prawo z mostu w ul. 15 Pułku Piechoty Wilków. Z kolei od strony wiaduktu ostatnim możliwym zjazdem pozostanie wjazd do myjni samochodowej.

W związku z zamknięciem fragmentu ulicy kierowcy nie będą mogli wjechać na ul. 15 Pułku Piechoty Wilków od ulic Saperów, Krzywej i Staszica. Dla wielu mieszkańców oznacza to konieczność korzystania z objazdów i wydłużenie codziennych tras.

Jak informują organizatorzy prac, mimo wyłączenia odcinka z ruchu zachowany zostanie dojazd do posesji znajdujących się przy remontowanej drodze.

Główny objazd zostanie poprowadzony obwodnicą miasta. Wykonawca inwestycji zapewnia, że będzie starał się ograniczyć uciążliwości do minimum, jednak kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami przez kilka najbliższych tygodni.

Przewidywany czas wyłączenia odcinka z ruchu wynosi około sześciu tygodni.

Zmiany także w komunikacji miejskie

Utrudnienia dotkną również pasażerów komunikacji miejskiej. Od poniedziałku, 18 maja, przeniesione zostaną dwa przystanki autobusowe.

Przystanek „Cmentarz” będzie funkcjonował przy ul. Bajana, natomiast przystanek „ZSO” zostanie przeniesiony na ul. Krzywą.

Zmiany w organizacji ruchu wymuszą także korekty w rozkładach jazdy autobusów. Nowe rozkłady mają zostać opublikowane zarówno w internecie, jak i bezpośrednio na przystankach autobusowych.

Apel o ostrożność i cierpliwość

Miasto oraz wykonawca inwestycji apelują do mieszkańców i kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu. Kierowcy proszeni są również o stosowanie się do wyznaczonych objazdów.

Jak podkreślają organizatorzy prac, wprowadzone ograniczenia są konieczne dla sprawnej realizacji inwestycji. Efektem rozbudowy drogi krajowej nr 48 ma być nowoczesna i bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, z której mieszkańcy będą korzystać w przyszłości.

