Koszmarny wypadek podczas odbioru śmieci. Nie żyje 59-letni pracownik

Śmierć pracownika komunalnego w Krasnymstawie

W piątek przed godziną 10:30 służby ratunkowe zostały wezwane do tragicznego zdarzenia, do którego doszło na jednej z ulic Krasnegostawu. Na miejsce natychmiast skierowano policję, straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej prowadzili prace związane z odbiorem śmieci, poruszając się ciągnikiem rolniczym z przyczepą.

- W nieustalonych na chwilę obecną okolicznościach doszło do potrącenia pracownika PGK przez kierującego ciągnikiem 55-letniego mężczyznę. 59-letni mężczyzna dostał się pomiędzy ciągnik a przyczepę. W wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu - informuje podkomisarz Anna Chuszcza, rzecznik prasowy KPP w Krasnymstawie.

Śledztwo prokuratury i policji po wypadku w Krasnymstawie

Na miejscu tragedii czynności prowadzili policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora z krasnostawskiej prokuratury. Do działań włączono także biegłego zajmującego się rekonstrukcją wypadków drogowych oraz przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy.

- Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli ślady i materiał dowodowy, które pozwolą na dokładne wyjaśnienie okoliczności tego tragicznego wypadku. Kierujący ciągnikiem był trzeźwy. Dodatkowo została od niego pobrana krew do dalszych badań - dodaje podkomisarz Anna Chuszcza.

