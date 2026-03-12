Nowy ranking najlepszych miast do życia. Lublin w czołówce

3. miejsce w rankingu miast do życia w Polsce

1. miejsce w dostępie do lekarza na NFZ

3. miejsce w kategorii przestępczości

9. miejsce w jakości powietrza

ranking objął 16 miast wojewódzkich

Lublin wysoko w rankingu miast do życia

Lublin uplasował się na 3. miejscu w ogólnopolskim zestawieniu, zdobywając 43 punkty. Oznacza to jeden z najlepszych wyników w całym rankingu – im mniej punktów, tym wyższa pozycja. Na końcowy rezultat wpłynęły zarówno czynniki ekonomiczne, jak i społeczne. W analizie uwzględniono dane dotyczące rynku pracy, poziomu wynagrodzeń i cen mieszkań z rynku wtórnego, a także kwestie związane z dostępnością opieki zdrowotnej, bezpieczeństwem oraz jakością powietrza.

Najmocniejsze strony Lublina

W zestawieniu szczególnie dobrze wypadł dostęp do opieki zdrowotnej. W tej kategorii Lublin znalazł się na 1. miejscu w Polsce, co oznacza najlepszy wynik spośród wszystkich analizowanych miast. Miasto zajęło także wysoką pozycję w kategorii bezpieczeństwa oraz jakości powietrza, co również wpłynęło na wysokie miejsce w końcowym zestawieniu.

Lublin – wyniki w poszczególnych kategoriach

bezrobocie – 13. miejsce

średnie wynagrodzenia – 9. miejsce

dostępność mieszkań – 8. miejsce

dostęp do lekarza na NFZ – 1. miejsce

przestępczość – 3. miejsce

jakość powietrza – 9. miejsce

Liderzy rankingu miast do życia

Na pierwszym miejscu rankingu znalazły się Poznań i Rzeszów, które zdobyły po 41 punktów. Tuż za nimi uplasował się właśnie Lublin z wynikiem 43 punktów. W czołówce zestawienia znalazły się również Katowice oraz Warszawa.

