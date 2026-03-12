Nowy ranking najlepszych miast do życia. Lublin w czołówce

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-03-12 11:24

Jak wypada Lublin na tle innych dużych miast w Polsce? Najnowszy ranking miast do życia przygotowany przez Business Insider Polska pokazuje, że stolica województwa lubelskiego znalazła się w ścisłej czołówce zestawienia. W analizie porównano 16 miast – po jednym z każdego regionu – biorąc pod uwagę zarówno kwestie ekonomiczne, jak i elementy wpływające na codzienny komfort mieszkańców.

  • 3. miejsce w rankingu miast do życia w Polsce
  • 1. miejsce w dostępie do lekarza na NFZ
  • 3. miejsce w kategorii przestępczości
  • 9. miejsce w jakości powietrza
  • ranking objął 16 miast wojewódzkich

Lublin wysoko w rankingu miast do życia

Lublin uplasował się na 3. miejscu w ogólnopolskim zestawieniu, zdobywając 43 punkty. Oznacza to jeden z najlepszych wyników w całym rankingu – im mniej punktów, tym wyższa pozycja. Na końcowy rezultat wpłynęły zarówno czynniki ekonomiczne, jak i społeczne. W analizie uwzględniono dane dotyczące rynku pracy, poziomu wynagrodzeń i cen mieszkań z rynku wtórnego, a także kwestie związane z dostępnością opieki zdrowotnej, bezpieczeństwem oraz jakością powietrza.

Najmocniejsze strony Lublina

W zestawieniu szczególnie dobrze wypadł dostęp do opieki zdrowotnej. W tej kategorii Lublin znalazł się na 1. miejscu w Polsce, co oznacza najlepszy wynik spośród wszystkich analizowanych miast. Miasto zajęło także wysoką pozycję w kategorii bezpieczeństwa oraz jakości powietrza, co również wpłynęło na wysokie miejsce w końcowym zestawieniu.

Czytaj też: Na miejskiej stacji taniej niż na Orlenie. "Można zaradzić kryzysowi cen paliw"

Lublin – wyniki w poszczególnych kategoriach

  • bezrobocie – 13. miejsce
  • średnie wynagrodzenia – 9. miejsce
  • dostępność mieszkań – 8. miejsce
  • dostęp do lekarza na NFZ – 1. miejsce
  • przestępczość – 3. miejsce
  • jakość powietrza – 9. miejsce

Liderzy rankingu miast do życia

Na pierwszym miejscu rankingu znalazły się Poznań i Rzeszów, które zdobyły po 41 punktów. Tuż za nimi uplasował się właśnie Lublin z wynikiem 43 punktów. W czołówce zestawienia znalazły się również Katowice oraz Warszawa.

Czytaj też: Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026. Na szczycie rankingu dwóch mocnych zawodników

Dworzec Metropolitalny w Lublinie świętuje swoje 1 urodziny. To architektoniczna perełka. Nie jest najgorzej
Galeria zdjęć 15
Lublin Radio ESKA Google News
Mistrzowie olimpijscy odwiedzili Lublin
Lublin